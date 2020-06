https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.06.2020 - Última actualización - 17:11

17:09

Selección Nacional Di María se que quejó por la falta de convocatoria “Terminé una excelente temporada y no me llamaron ni una vez”, expresó el futbolista de PSG, que sueña con una chance más en la albiceleste de Scaloni pero dijo “verse lejos”.

El volante rosarino Ángel Di María se quejó porque no lo convocaron “ni una vez” al seleccionado argentino a pesar de haber realizado una “excelente temporada” con París Saint Germain, de Francia.

“No hay mucho para decir. Acabo de terminar una excelente temporada y no me llamaron ni una vez”, manifestó Di María en una nota concedida al diario francés L’Equipe. Di María aseguró que está “siempre a disposición” del seleccionado de Lionel Scaloni, especialmente para la Copa América, postergada por la pandemia de coronavirus.

“Esta temporada tenía en mente jugar una última Copa América, pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza”, agregó el ex Rosario Central. Di María, de 32 años, dará “lo máximo” para volver al equipo. “Quiero demostrar que puedo ayudar al equipo. No importa si de titular o de suplente, quiero estar allí e intentar ganar algo”, señaló el ex Real Madrid de España.

La última convocatoria de Di María al seleccionado argentino ocurrió en la Copa América 2019, celebrada en Brasil. Desde entonces, jugó 37 partidos para Paris Saint Germain con 11 goles y 21 asistencias.

Di María contabiliza 102 partidos para la Argentina, con 20 goles y tres mundiales disputados: 2010, 2014 y 2018.

El valor de una palabra autorizada

El mediocampista neerlandés Frenkie De Jong, quien atraviesa su primera temporada en Barcelona, aseguró que si Lionel Messi “da un consejo” sólo hay “que escuchar” ya que “es el mejor jugador del mundo”.

“Si Messi habla y te da consejos hay que tomarlos porque es el mejor jugador del mundo. Solo tienes que escucharlo, son pequeñas cosas pero hacen la diferencia y son siempre útiles”, contó De Jong en una entrevista con la radio BBC.

El joven volante, de 23 años, llegó a Barcelona desde Ajax a mediados del año pasado a cambio de 75 millones de euros y atraviesa su primera temporada como compañero del crack argentino. “Estoy muy contento aquí, jugar en Barcelona era un sueño desde pequeño porque es mi club favorito fuera de los Países Bajos y cuando vinieron y se interesaron tanto por mí me facilitaron la decisión del fichaje”, manifestó el mediocampista.

En su primera temporada en la liga española, De Jong se afianzó como titular en el equipo dirigido por Quique Setién al disputar 26 de los 27 partidos y además pudo convertir dos goles.

“Puedo mejorar, pero las cosas van bien y estoy muy contento con el equipo y todo en general. Me encuentro muy cómodo en cualquier lugar del centro del campo”, indicó De Jong.

Barcelona, líder del campeonato con dos puntos de ventaja sobre Real Madrid, volverá jugar luego de tres meses el próximo sábado ante Mallorca, como visitante.

Finalizado

La Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) resolvió en las últimas horas cancelar la disputa de la Copa Libertadores de fútbol femenino para la temporada 2020.

Lisboa se perfila para la parte final de la Liga de Campeones

Las semifinales y la final de la actual edición de la Liga de Campeones de Europa podría jugarse en la ciudad de Lisboa, capital de Portugal, según publica la prensa alemana.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunciará oficialmente la decisión el próximo miércoles 17 de junio pero la ciudad lusa parece con ventaja sobre Moscú (Rusia) y otra ciudad de Alemania, que también se postularon para ser sede de los partidos finales, según dio a conocer el diario alemán Bild.

Antes del inicio de la pandemia del coronavirus la final iba a disputarse en Estambul, Turquía, el pasado 30 de mayo, pero debido a la crisis sanitaria que afectó a dicho país la UEFA declinó la decisión. El torneo a nivel clubes más importante del mundo fue suspendido en los octavos de final debido al avance del Covid-19. Los equipos clasificados a la siguiente fase son: Atalanta (Alejandro Gómez y José Luis Palomino), RB Leipzig, Atlético de Madrid (Ángel Correa y Diego Simeone -DT-) y Paris Saint-Germain.(Ángel Di Maria, Mauro Icardi y Leandro Paredes).

El fútbol uruguayo inició la primera fase del protocolo para el regreso a la actividad

El fútbol uruguayo inició este domingo la primera fase del protocolo de regreso a la actividad profesional con tests de coronavirus a los jugadores, cuerpos técnicos y funcionarios de Boston River y Cerro.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó en su cuenta oficial de Twitter la realización de los hisopados de Covid-19 en el estadio Centenario, de Montevideo. En el vestuario de los árbitros del mítico escenario del primer Mundial de la historia el personal médico extrajo las correspondientes muestras, herméticamente lacradas en tubos de ensayos, para derivarlas al Instituto Pasteur, el lugar donde se procesarán las pruebas.

Boston River, dirigido por el ex River y San Lorenzo, Sebastián Abreu, se dio cita a las 14, y dos horas más tarde arribó el plantel de Cerro. La AUF informó que efectuarán un total de 720 hisopados hasta el 17 de junio. El organismo uruguayo comunicará los resultados a cada uno de los equipos de forma reservada.

Las delegaciones de Danubio y Fénix continuaban este lunes con el protocolo. El cronograma completo de testeos es el siguiente: Martes 9: Liverpool (14) y Peñarol (16). Miércoles 10: Progreso (14) y Rentistas (16)Jueves 11: River Plate (14) y Albion (16). Viernes 12: Central (14) y Cerrito (16)Lunes 15: IASA (14) y Juventud (16). Martes 16: Racing (14) y Rampla Juniors (16). Miércoles 17: Villa Española (14) y Villa Teresa (16).