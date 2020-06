https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.06.2020

La cuarentena en la visión de un atleta olímpico De la paciencia a la desesperación La canoísta Sabrina Ameghino, quien continúa con chances de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, reconoció que Su cuerpo “está distinto” y que necesitará “dos meses con mucha suerte” para reacomodarse a Su embarcación y “empezar de cero”, tras la pandemia del coronavirus.

el Ministerio de Deportes y Turismo confirmó este sábado que los deportistas argentinos clasificados podrán retomar los entrenamientos cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes. La determinación se tomó luego de que varios deportistas olímpicos denunciaran la acuciante situación de Su competitividad por las limitaciones en el entrenamiento, como los medallistas olímpicos Santiago Lange (yatching) y Delfina Pignatiello (natación).

Al respecto, Ameghino consideró en diálogo con NA: “Imagino que tiene que ver con que Santi Lange y Delfi Pignatiello han hablado seriamente, sin decir nada fuera de lugar o atacar a alguien. Fuimos muy pacientes pero ya era desesperante la situación”.

en cuanto a Su actualidad personal, señaló: “el cuerpo me cambió de una forma que no puedo explicar, la fuerza que se hace en el agua bajo ningún punto de vista se asemeja a la del simulador, no hay forma. Me mantengo con el gimnasio, pesas, pero el cuerpo está distinto”.

“Yo creo que con mucha suerte vamos a estar más o menos a tiro en dos meses. Hace casi tres que no toco la embarcación, es histórico, es prácticamente como haber dejado de remar. Si bien el cuerpo tiene memoria motora, voy a empezar de cero. También habrá que adaptarse al entorno y al frío”, añadió la ensenadense de 39 años.

En la misma línea, explicó: “Tendremos que empezar progresivamente hasta volver al entrenamiento de alto rendimiento, es muy difícil. Nuestros contrincantes y rivales directos ya estaban entrenando, hasta algunas de mis compañeras ya están remando, no solo estoy en desventaja con los de afuera sino con las personas con las que tengo que disputar la plaza para Argentina”.

Ameghino, que obtuvo el oro en K1 200 y el bronce en K4 500 junto con María Garro, Brenda Rojas y Micaela Maslein en los Juegos Panamericanos de Lima, sueña con la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron aplazados por la pandemia y se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

“Era una posibilidad muy grande, apostaba muchísimo porque mis rivales eran las mismas chicas de Lima, yo podía ganar el Panamericano clasificatorio. Obviamente, hay que competir, pero estaba muy segura de lo que iba a hacer”, dijo.

Sobre la reprogramación, opinó: “Voy a llegar con 41 años, si es que llego, para mí está lejos de ser una ventaja, pero seguí trabajando muy convencida. Me sorprendí yo misma de mi voluntad, aunque estas últimas semanas se hicieron cuesta arriba. Fui la primera en entender la situación pero ya pasaron casi tres meses. Este es mi trabajo, si me va mal, empiezo a cobrar menos beca. Yo tengo que mantener una casa, una hija. Si no clasifico para los Juegos, ¿cómo defiendo mi beca? Soy re consciente de la realidad pero yo necesito hacer la actividad. No es un capricho, es una necesidad”, manifestó la deportista.

Por último, se refirió a la posibilidad de movilizarse a otra provincia o país para poder llevar a cabo la preparación. “Lo primero que le aclaré al director técnico nacional es que yo no me traslado de donde estoy si no voy con mi hija. Es una dicotomía porque no puedo dejarla sola en casa y llevármela es exponerla, la cabeza la tengo a mil. Se puso todo muy duro y cuesta pensar en el objetivo. Estar enfocado y en equilibrio es fundamental”, finalizó.

El golf retoma la actividad el jueves en Texas

Sin el estadounidense Tiger Woods pero con 16 de los 20 mejores jugadores del mundo, el golf retomará la actividad oficial del circuito PGA Tour el próximo jueves en el campo del Colonial Country en Texas, sin público, luego de la suspensión de la actividad en marzo por la pandemia de coronavirus.

El californiano de 44 años, ganador de 15 torneos “majors” a lo largo de Su carrera, no figura en la lista de 148 inscriptos para el “Charles Schwab Challenge” que tendrá lugar en la ciudad de Fort Worth. en cambio sí estarán presentes los cinco primeros jugadores del ranking mundial, incluido el norirlandés Rory McIlroy, clasificado en el primer puesto del escalafón, informó la organización del certamen.

El Charles Schwab se jugará sin espectadores y será el primer evento del calendario PGA luego de la interrupción del pasado 12 de marzo al cabo de la disputa de la primera ronda del torneo The Players. el circuito retomará la actividad con un riguroso protocolo sanitario que dispone de vuelos chárters para los jugadores y sus caddies; hoteles designados y un celoso distanciamiento en todas las actividades para evitar el contagio del coronavirus, que en Estados Unidos lleva contabilizados 1,93 millones de casos confirmados y 110.047 muertes por la enfermedad, según la Universidad Johns Hopkins.

Joventut de Badalona evalúa tentar a Laprovíttola

Joventut de Badalona, uno de los 12 clubes que participará en la definición de la Liga Endesa española, evalúa la chance de tentar al argentino Nicolás Laprovíttola para que integre nuevamente sus filas a partir de la temporada 2020-2021.

Según el portal especializado Encestando, la institución catalana le formulará una propuesta al bonaerense de unirse otra vez a la nómina, tal como ya ocurrió en el período 2018-2019. el jugador surgido en las divisiones formativas de Morón, de 30 años, revista hoy en el plantel de Real Madrid, que también jugará la definición del campeonato, pautada entre el miércoles 17 y martes 30 del corriente, en la ciudad de Valencia.

De acuerdo con lo publicado por el citado sitio web, Laprovíttola “no asoma muy conforme” con la cantidad de rodaje que le otorga el entrenador “merengue”, Pablo Laso, en la actual competencia. el base, ex San Antonio Spurs de la NBA, disputó para el conjunto madrileño durante el presente certamen un promedio de 14 minutos por juego, con medias de 5,6 puntos y 3 asistencias.