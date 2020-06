https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Criticó las extremas medidas de precaución Djokovic pone en duda EL US Open EL tenista número uno del mundo dio a entender que bajo las actuales circunstancias sería imposible jugar EL torneo de Estados Unidos en agosto. “No tendríamos acceso a Manhattan, tendríamos que dormir en hoteles en EL aeropuerto” indicó entre otros detalles. “Todas sus sugerencias son muy rigurosas”, agregó. Además, Alex Corretja contó que tuvo coronavirus.

EL tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del ranking mundial de la ATP, consideró que las reglas que se deberían respetar para poder disputar EL US Open en agosto “son extremas” Y “muy rigurosas”.

“Ayer tuve una conversación telefónica CON los líderes del tenis mundial, se habló sobre la temporada Y sobre EL US Open que está programado para fines de agosto, que no se sabe si se llevará a cabo”, señaló Djokovic en diálogo CON medios de Serbia.

En esa línea, enumeró: “Digamos que no tendríamos acceso a Manhattan, tendríamos que dormir en hoteles en EL aeropuerto, hacernos la prueba dos o tres veces por semana. Además, podríamos traer sólo a un hombre al complejo, lo cual es realmente imposible. Todas sus sugerencias son muy rigurosas”.

“Puedo entender la necesidad que debido a razones financieras o debido a contratos ya existentes, los organizadores están tratando de celebrar este evento pero veremos qué sucede”, manifestó.

De esta manera, EL serbio, quien ya se había expresado en contra de la vacunación para retomar las actividades, volvió a cuestionar a las autoridades del tenis en medio de la pandemia de coronavirus que obligó a la suspensión de los torneos.

La confesión de Corretja

EL ex tenista español Alex Corretja, quien fue número 2 del ranking ATP en 1999, reconoció en las últimas horas que tuvo coronavirus “hace dos meses Y medio” junto a parte de su familia, aunque recién se enteraron “esta semana”.

A través de una entrevista en vivo en la red social Instagram, Corretja manifestó: “Yo he pasado EL Covid-19, Martina mi pareja también. Mi hija Erica de 3 años también Y mis otros tres hijos no lo han pasado. No es reciente, pero lo hemos sabido esta semana”.

Además, EL ex entrenador del británico Andy Murray agregó: “Dos meses Y pico atrás, cuando volví de Australia me encontraba bien, pero mi hija había tenido neumonía, mi mujer tuvo después unos días CON fiebre Y enseguida caí yo CON fiebre, tuve placas CON pus, algo que nunca me pasó, descompostura durante muchos días, estuve una semana en casa fundido”.

Por último, expresó: “Pasa que dos meses atrás no interpretabas que podía ser coronavirus Y fuimos haciendo las pruebas normales. Lo curioso es que la pasamos bien dentro de todo. Es verdad que estuve una semana mal, hecho polvo, hasta que llamé a un médico para que viniera a casa. En ese momento me dio antibióticos unos días Y me recuperé bien”, cerró EL ex campeón del Masters 1998.