La óptica del doctor Eduardo Wagner ante lo que se viene Retorno placentero y sin riesgos De alguna manera, todos están planeando el retorno a la actividad física. No es lo mismo la preparación para los profesionales (todavía sin fechas ni protocolo, al menos en la Argentina) como para los amateurs. Estos últimos ya comienzan a realizar su rutina diaria tratando de volver de a poco a la normalidad. Pero hay que tener cuidado.

Para quienes estaban acostumbrados a la actividad física diaria, el retorno a los lugares de entrenamiento deberá ser placentero y sin riesgos. Deberá venir acompañado de una serie de medidas que no solo tendrán relación con la parte física, sino también con lo emocional y administrativo.

Las evaluaciones previas serán fundamentales para evitar cualquier tipo de problema en el transcurso de las rutinas diarias.

Muchas personas en este período han caído en pequeños cuadros de ansiedad o, incluso, depresión, generado por el encierro, acudiendo a medicación y es por eso que debemos estar atentos en el momento de su regreso.

Sus antecedentes o fichas de salud, de aquéllos que la tienen, deberán de ser tomadas de nuevo estando alerta a cualquier cambio de actitud.

Este tipo de medicamentos, afectan no sólo la capacidad para reaccionar frente a algún estímulo, sino también manifestar algún cambio en el sistema cardiorrespiratorio (muchos de ellos te hacen bajar las pulsaciones para mantenerte en un estado de mayor tranquilidad), por lo tanto, si no se informan estos consumos y se hace una rutina normal, el no lograr realizar trabajos en ciertos rangos podría también tener consecuencias de frustración.

Se deberán también tener en cuenta los cambios corporales, ya sea de peso y composición, para no crear nuevas alteraciones que podrían llevar a otros cuadros.

Muchos querrán volver vertiginosamente y casi de forma exagerada a las actividades físicas que hacían, pero no, el regreso deber ser completamente distinto.

Aunque se haya tratado de mantener sus rutinas deportivas en el hogar, la intensidad no es la misma que se logra en los lugares donde se hacía habitualmente. Por eso es importante la nueva evaluación.

Es imposible que se vuelva al mismo plan de ejercicios que se tenía antes de la cuarentena. El riesgo de lesionarse es alto si se vuelve como “loco” y a hacer todas las actividades deportivas que estabas acostumbrado antes de este período.

Factores que minimizan el riesgo de lesión:

* Planificación.

* Intensidad del trabajo.

* Dosificación progresiva de las cargas.

* Nutrición.

* Hidratación.

* Descanso.

* Regular la ansiedad contenida.

Las lesiones más frecuentes estarían dadas por exceso de carga y repeticiones sistemáticas sin control y al no darle un buen descanso a la estructura, desencadenando lesiones en las zonas de músculos y articulaciones: lesiones musculares, tendinosas, ligamentarias y articulares.

En el deporte aficionado o la actividad física para el bienestar, probablemente la planificación sea una variable que se pueda prescindir en cierta forma. En el alto rendimiento o deporte profesional, no hay recuerdo ni evidencia de un “entretiempo” tan extendido, con lo cual la planificación, aquí, sí deberá ser clave. Se estima una pretemporada de 30 a 45 días de un trabajo planificado para poder regresar a la competencia.

Factores que influyen para volver al estado físico habitual: es decir, ¿cuánto tiempo me va a llevar para estar en mi nivel habitual?. Son de tipo individuales:

* Genética.

* Memoria muscular.

* Trabajo de mantenimiento físico que se realizó en el aislamiento.

Y por último, algo muy importante para tener en cuenta: recuperar aptitud física no es lo mismo que adquirir ritmo de competencia.

(x) Médico M P 3012. Jefe médico del Departamento de Fútbol Formativo del club Atlético Unión.