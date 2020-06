Amenazan de muerte a conductora de televisión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.06.2020 - Última actualización - 17:28

17:26

Una conductora televisiva fue atacada y amenazada de muerte en su vivienda del barrio privado Parque Leloir de la localidad bonaerense de Ituzaingó, y por el hecho detuvieron a la ex pareja de su actual marido, quien intentó escapar en el auto de la víctima.

El hecho ocurrió cuando Melisa Zurita (40), periodista de Canal 26, se encontraba junto a su hija de 3 años en su casa ubicada en Del Falcón 1025, en el barrio Casco Leloir, en dicha localidad de la zona oeste del conurbano.

Según las fuentes, en esas circunstancias, la acusada, identificada como Geraldine Martínez (37), habría roto el cerco perimetral del barrio con una pinza tipo alicate y luego se dirigió a la vivienda de Zurita.

La periodista aseguró a Télam que ella se encontraba en la cama junto a su hija cuando escuchó el ruido de llaves por el pasillo de ingreso de su casa y voces de una mujer.

Pregunté quién era porque quizás era una vecina que me quería pedir algo, pero en ningún momento pensé en lo que después iba a pasar, afirmó. La víctima señaló que la acusada se metió enseguida en su vivienda porque sabe cómo ingresar, ya que Martínez es la ex pareja de su marido, Gustavo Holstein, CEO de la marca de lentes Orbital, quien no se encontraba en el domicilio porque se había ido a trabajar.

Según explicó la periodista, Martínez y Holstein tienen dos hijos en común y compartieron esa misma casa hasta 2012 cuando se separaron.

Entre lágrimas, Zurita relató que la mujer apareció con un buzo con capucha y lleno de sangre, tenía una navaja y un cuchillo, me mostró el cuchillo y empezamos a forcejear, y me dijo te voy a matar adelante de tu hija para que vea cómo te mato y después la voy a matar a ella.

Luego, según Zurita, a la mujer se le cayeron unas llaves y, cuando se agachó para agarrarlas, ella se subió a la cama, abrió un ventanal de la habitación, saltó con su hija en brazos y comenzó a correr por el predio pidiendo auxilio.

Zurita dijo que Martínez parecía borracha o drogada y que el personal policial encontró una botella de una bebida alcohólica justo en la zona por donde habría cortado el alambrado para ingresar a la vivienda.

Cuando estaba saliendo vi a dos hombres que estaban ahí, y que me gritaban hija de puta, te vamos a agarrar, y que para mí se escaparon por el cerco cuando vieron la situación, recordó.

La víctima indicó que no pudo reconocer las dos personas que acompañaban a la agresora y que cree que se escaparon por el alambrado perimetral que da a una calle de tierra con salida al Acceso Oeste.

La periodista se ocultó detrás de la vivienda contigua y fue hallada poco después por un guardia de seguridad del predio, quien la llevó hasta la casa de otros vecinos para que se resguardara.

En tanto, Martínez se subió al Jeep Renegade color blanco de la víctima e intentó abandonar el predio, pero fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas local que arribó al lugar tras el llamado de los vecinos.

Martínez se quiso retirar del barrio diciéndoles a los de seguridad que era yo y que llevaba a mi hija. Por suerte no le creyeron y no la dejaron salir, sostuvo.

Los policías establecieron que la sospechosa es la ex pareja de Holstein y que ya había sido denunciada en reiteradas ocasiones por la conductora a raíz de varias amenazas.

Me mandaba mensajes, llamadas, hasta llamó al canal donde trabajo diciendo que yo abusaba de menores. Me ha seguido con el auto pero nunca hizo algo como lo de ayer, indicó.

Al respecto, Zurita dijo que espera que quede detenida, porque su familia es muy poderosa y tiene muchos contactos y dinero.Y agregó: Si hubiese sido otro delincuente no habría tenido tanto miedo como con esta mujer, pero como ya me había dicho que me iba a matar, le tengo terror.

Por su parte, la aprehendida fue indagada esta tarde por el fiscal Roberto Tavolaro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Ituzaingó, quien le imputó los delitos de tentativa de homicidio, robo agravado por el uso de arma y hurto calificado automotor.

Una fuente judicial explicó a Télam que la acusada dio su versión de lo ocurrido y se refirió a hechos de la intimidad que involucran desde hace tiempo a ella y a la víctima.

Al respecto, Mariano Lizardo, abogado de Martínez, señaló a Télam que su defendida reconoció haberse dirigido sola hasta la casa de Zurita y que llevaba una trincheta, descartó un forcejeo con la periodista y aseguró que ella estaba bajo los efectos de un brote psicótico por la ingesta de pastillas y alcohol sumado al estrés de la cuarentena.

El letrado añadió que presentó ante la justicia certificados psicológicos y psiquiátricos de su defendida. Tras la indagatoria, Martínez quedó formalmente detenida por orden del juez de Garantías 5 de Morón, Jorge Rodríguez.

A su vez, el fiscal Tavolaro solicitó a la Policía una serie de diligencias, entre ellas, el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para constatar si logró ingresar sola al predio o si tuvo ayuda de otra persona.

Con información de Télam