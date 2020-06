https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.06.2020

17:34

Hernán Crespo, actual entrenador de Defensa y Justicia, resaltó que su colega Marcelo Gallardo -con quien además compartió plantel y ganó títulos ambos como jugadores del “millonario”- “ya entró en la discusión” sobre si es el “mejor técnico de River” de la historia.

Hernán Crespo, actual entrenador de Defensa y Justicia, resaltó que su colega Marcelo Gallardo -con quien además compartió plantel y ganó títulos ambos como jugadores del "millonario"- "ya entró en la discusión" sobre si es el "mejor técnico de River" de la historia.

“Gallardo ya entró en la discusión sobre si es el mejor técnico de River de la historia. Y si no lo es, le pega en el palo” expresó el atacante que vistió la camiseta de la entidad de Núñez entre 1993 y 1996.

El hoy DT de la entidad de Florencio Varela destacó que la llegada del “Muñeco”, quien cumplió seis años al frente del plantel “millonario”, le dio un “cambio radical” al club. “Hubo un cambio radical en la mentalidad de River a la hora de jugar partidos internacionales” manifestó Crespo a Radio Rivadavia (AM 630).

En lo que va de su ciclo al frente de la institución, Gallardo obtuvo dos Copas Libertadores (2015 y 2018) y arribó a la final en la última (2019). A pesar de su identificación con la entidad, el ex atacante del Milan, Parma, Inter y Lazio, entre distintos clubes italianos, tuvo que enfrentar con el “Halcón” al equipo del DT Gallardo. Fue en la penúltima fecha de la Superliga pasada (1-1), que terminó adjudicándose Boca Juniors. “El partido con River no lo preparamos de manera especial, para nosotros fue un ladrillo más en la construcción”, dijo Crespo.

En relación a su actuación como DT de la institución “verdeamarilla”, el ex goleador del seleccionado argentino expresó: “Que Defensa y Justicia me haya elegido para ser el técnico en su primera participación en la (Copa) Libertadores me llena de orgullo”.

No se va

Nicolás Petropulos, representante del arquero de River Plate Franco Armani, aclaró que no hubo contacto oficial con dirigentes de Pumas, de México, y solo recibió “sondeos” de empresarios cercanos al club. “Quiero destacar que no me llamó nadie oficialmente de Pumas, sino que fueron empresarios los que sondearon y consultaron las condiciones o posibles condiciones para que Armani llegue a Pumas, pero nadie del club”, aseguró el agente de Armani en declaraciones a ESPN. A su vez, el representante agregó que el arquero “está muy feliz” en el club, y aunque no descartó analizar una propuesta “muy interesante” a futuro, “lejos” está de pensar una salida del “millonario”. Armani, de 33 años, tiene contrato con River hasta junio de 2022 y una cláusula de rescisión de veinte millones de dólares.

En problemas

River Plate ya tomó conocimiento de la denuncia que recibió por una presunta pelea con otro hombre y dos mujeres el ex futbolista Ernesto “Tecla” Farías, actual integrante del cuerpo técnico de divisiones inferiores del club, y analiza suspenderlo del cargo hasta que se expida la justicia. Farías fue denunciado en La Plata por golpear en una presunta pelea con otro hombre y dos mujeres y por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, al organizar una reunión con, al menos, tres personas más, en su departamento de la capital bonaerense.