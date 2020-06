Beyoncé habló de racismo y discriminación ante miles de graduados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante habló de su experiencia con el fracaso, el racismo y el machismo en el vídeo más viral de la graduación virtual que tuvo lugar anoche en Estados Unidos.

Las ceremonias de graduación en Estados Unidos son mucho más que una fiesta para conmemorar el final de los estudios. Y no lo decimos solo porque lo hayamos visto en centenares de películas; sino por el despliegue de famosos que anoche se sumaron a una iniciativa en YouTube para felicitar de manera telemática a los miles de jóvenes que este año no podrían celebrar la suya. Un evento en el que participaron cantantes como Lady Gaga, Mariah Carey o Katy Perry e incluso el matrimonio Obama, que ofreció un esperanzador discurso que invitaba al optimismo pese a las crisis sanitaria y social que actualmente atraviesa el país.

Eso sí, aunque todos fueron muy aplaudidos, ninguno tanto como el mensaje de casi 10 minutos que ofreció Beyoncé. Una aparición histórica en la carrera de esta artista, que nunca se había mostrado tan política e implicada en una declaración pública en la que hubo espacio para denunciar sin tapujos temas tan candentes como el racismo o el machismo.

“Felicidades a los graduados de 2020. Han logrado esto en medio de una pandemia global y de una crisis racial que ha derivado en una indignación planetaria por el homicidio, otro más, de un hombre negro que no estaba armado. Estamos muy orgullosos de ustedes y les damos las gracias por sumar vuestras voces para hacer saber al mundo que Black Lives Matter”, comenzaba el speech de la autora de Lemonade.

“Yo no pude ir a una graduación como ustedes ni tampoco a esas fiestas universitarias. Pero mis padres me enseñaron el valor de la educación. También a ser auténtica a través de mis acciones y a celebrar la importancia de invertir en uno mismo. Por favor, no olviden ahora dedicar parte de su tiempo a agradecer a sus familias por su apoyo. Están alcanzando metas que sus padres o abuelos nunca soñaron para ellos mismos. Ustedes son la respuesta a toda una generación de plegarias”, declaró la artista.

“Es posible que muchos hayan tomado un camino distinto al que su familia esperaba. Y seguramente se habrán planteado alguna vez si fue una buena decisión hacerlo. Pero yo les digo que esta es la mejor manera de encontrarse a uno mismo. Les lo digo porque en mi vida hubo un punto de inflexión cuando elegí formar mi propia empresa. Tenía que confiar en que estaba preparada para ello. Sabía que mis padres y mis mentores me habían ofrecido las herramientas necesarias para triunfar. Pero así y todo, fue aterrador”, confesó.

“La industria del entretenimiento sigue siendo muy sexista y dominada por hombres. Como mujer, no he visto suficientes referentes femeninos a los que se les diera la oportunidad de hacer lo mismo que yo: sacar adelante mi sello musical, dirigir mis películas, producir mis giras… Esto significa que puedas ser dueña de ti misma, de tu arte, de tu futuro y de tu historia. Pero por desgracia nunca hay suficientes mujeres negras sentadas en las mesas donde se toman estas decisiones. Por eso tuve que construir yo misma esa mesa contratando a gente que estaba siendo ignorada”, denunció.

“Uno de los principales motivos de mi arte todos estos años ha sido mostrar la belleza de la gente negra al mundo. Contar nuestra historia, mostrar nuestras raíces y el valor de nuestras vidas. He hecho lo posible para derribar el velo de tranquilidad de los que se sienten incómodos con nuestra excelencia”, afirmó antes de dirigirse específicamente a las jóvenes graduadas, a las que definió como las “líderes del futuro”.

“Son lo que el mundo necesita para cambiar. Lleven a cabo su poder y sean excelentes. Y a los hombres que nos acompañan, tienen que inclinarse ante vuestra propia vulnerabilidad para redefinir su masculinidad. Lideren con el corazón, porque hay muchas maneras de ser brillante. No dejen que el mundo les diga lo contrario. No hay por qué hablar o comportarse de una manera concreta para brillar, solo expandir vuestro don alrededor del planeta sin renunciar a su autenticidad”, animó.

“Los que se sienten diferentes y crean que no tienen sitio en el centro del escenario, construyan el suyo propio y háganse ver. Su rareza es hermosa. No paren nunca de ser ustedes mismos. No dejen que la negatividad de otras personas proyecte en ustedes sus debilidades. Vivimos momentos muy duros, lo sé, por eso es el momento de transformar todas esas críticas en combustible para convertirse en bestias hermosas. El respeto lo es todo. No hay movimiento que triunfe si su principio básico no es el respeto”, aseguró.

“En la vida hay muchos más fracasos que victorias. Sí, he tenido la suerte de ganar 24 premios Grammy, pero también he perdido otros 46. Por favor no sientan nunca que ganar es un derecho. Para hacerlo hay que trabajar mucho y aceptar las cartas que te han tocado. Perder puede ser la mayor motivación para alcanzar tus metas. Así que nunca te compares con los demás porque en el futuro te esperan triunfos, derrotas, lágrimas y risas”, confesó.

“Promoción del 2020, todos sus pensamientos son poderosos y todo lo que hagan puede cambiar el mundo. Miren lo que han logrado en los últimos 14 días”, concluía haciendo referencia a las protestas por el asesinato de George Floyd.

“Hemos visto el poder de la acción conjunta. Lo que puede ocurrir cuando nos unimos por una misma causa. Por favor, continúen dando voz a los que no la tienen y no tengan miedo a cometer errores. Tenemos la responsabilidad de mantenernos sensatos y cambiar. El mundo en el que vamos a vivir dentro de 10 o 20 años dependerá de ustedes. Mejoren todas las áreas de su vida y recuerden que no están solos. Manténganse fuertes como grupo y nunca desvíen la atención de su objetivo. Sigan presionando. Olviden los miedos y las dudas y apuesten por ustedes mismos. ¡Felicidades!”.