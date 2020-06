https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.06.2020

19:36

Una entrevista con Bill Sweetenham "Los nadadores argentinos son duros, fuertes y muy resilientes" La natación argentina cuenta con uno de los mejores entrenadores del mundo. Es Bill Sweetenham, un australiano experto en preparar a nadadores del máximo nivel. Una charla para conocer más a este preparador de campeones

Entrenador experimentado y asesor de distintos seleccionados internacionales de natación, el australiano Bill Sweetenham es una referencia mundial en su área. Desde 2013, es asesor externo de la CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos) en el máximo nivel competitivo. Su ayuda ha servido para que los nadadores argentinos avancen en las grandes competiciones en la década pasada. Las medallas de la bonaerense Delfina Pignatiello, Federico Grabich y otros atletas así lo demuestran.



Sweetenham comenzó a trabajar para Argentina en 2013 tras los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El oceánico no pudo viajar más a nuestro país desde 2018 por problemas de salud tras sufrir un accidente de auto en Alemania. Ahora, desde Paradise Point, muy cerca de Costa Dorada (Australia) brinda asesoramiento a los entrenadores y atletas albicelestes. En algunas ocasiones, Pignatiello y otros nadadores viajaron a tierras australianas para entrenar con Bill.



“La razón por la que me gusta trabajar con argentinos es que me gusta la actitud de los atletas y los entrenadores. La veo como una actitud ganadora”, dice Sweetenham desde Paradise Point a través de una llamada de WhatsApp con El Litoral. “(Los nadadores) Son duros y fuertes. Y muy resilientes”. En cuanto a los preparadores, elogia el trabajo de Mónica Gherardi, entrenadora del casildense Grabich. “Mónica hace un trabajo excelente”, asegura Bill. “Trabajo con el entrenador en jefe Gustavo Roldán. Trabajo mucho con todos los entrenadores de Argentina. Tengo un gran vínculo con el equipo argentino de natación”, afirma el australiano.



Consultado sobre Fede Grabich, comenta: “Es un joven muy talentoso. Creo que debe intentar competir en los 200 (metros) libre para conseguir el mejor resultado en los 100. Si él intenta en los 200, su velocidad y su finalización en los 100 serían mucho mejores de lo que son hoy. Pero como todos los atletas cuando envejecen, se quieren enfocar en los eventos más cortos. Creo que es un error, pero es lo que quiere hacer él. Es un excelente nadador”.



Santiago Grassi, formado en el Club Atlético Unión, es otra de las figuras de la natación santafesina. Sobre Grassi, el entrenador asegura: “Él no ha mejorado mucho en los últimos dos años, pero pienso que Auburn (la universidad de Estados Unidos donde estudia) sacará lo mejor de él. Tiene gran potencial”.





Mejor Tokio 2021 que Tokio 2020



En la opinión de Sweetenham, la postergación por un año de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 a 2021 puede ser beneficioso para los nadadores nacionales. “Es mejor para el equipo argentino. Es una desventaja para parte del mundo, pero para Argentina es una ventaja”.



El entrenador es optimista en cuanto a resultados en la próxima cita olímpica: “Hay nadadores que pueden llegar a una final. Grassi lo puede hacer, Delfi (Pignatiello) lo puede hacer. Vicky (Virginia) Bardach está cerca. Argentina tiene cinco o seis atletas que pueden llegar a una final olímpica. Si todo va bien, Delfi tiene el potencial para hacer algo más que eso”.



Pignatiello es la nadadora con mejores resultados. “Ella es una atleta brillante -comenta Sweetenham-. En los 200 libres es una chica pequeña en una carrera de chicas altas. Los 200 son muy difíciles, pero tiene que mejorar en los 200 para ganar velocidad en los 1.500 y los 800. Tiene que mejorar velocidad y eficiencia. Trabajamos con Delfi en eficiencia y velocidad de carrera. Tratamos de que haga los mismos tiempos, pero con menos brazadas y más eficientemente. La eficiencia siempre vence a la condición física”.



Como asesor externo de la CADDA no tiene ningún contrato firmado. “No necesito un contrato. Sólo trabajo con ellos cuando ellos me necesitan o quieren”, afirma. La fecha límite de su trabajo son los próximos Juegos Olímpicos. “Después de eso, seré demasiado viejo”, dice el hombre de 70 años. Confiesa ser un admirador de Juan Manuel Fangio y quiere conocer el monumento al grandioso automovilista emplazado en Balcarce, si pudiese volver a viajar.







Entrenador de grandes figuras



Sweetenham tiene un historial frondoso como entrenador. Raúl Araya, manager del seleccionado argentino, en diálogo con El Litoral, lo compara con Nick Bollettieri o Ion Tiriac en el tenis. Entre sus ex pupilos están estrellas de la natación como Ian Thorpe o Grant Hackett. En la actualidad, el australiano asesora a la entrenadora Melanie Marshall, que prepara al inglés Adam Peaty, campeón mundial y olímpico, y poseedor del récord mundial de los 100 pecho.