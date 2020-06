Miradas opuestas santafesinas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los senadores Mirabella y Sacnun dieron su respaldo a la decisión de la Casa Rosada así como diputados que integran la comisión de Análisis de la situación de Vicentin constituida en Santa Fe. La angustia del norte la expresó el intendente de Avellaneda. Interrogantes de la diputada Lehmann.

“Es un buen anuncio” afirmó el senador nacional Roberto Mirabella (PJ - Santa Fe) a los pocos minutos de finalizada la conferencia de prensa de Alberto Fernández sobre Vicentin. “Es una buena salida. YPF Agro siempre fue un tema pendiente” acotó el rafaelino quien subrayó la importancia de que en la conferencia de prensa estuviese presente su par mendocina Anabel Fernández Sagasti señalada como una de las ideólogas de la salida elegida por el gobierno nacional.



“Es una decisión estratégica para la economía nacional y para garantizar arraigo y soberanía alimentaria en nuestro país” destacó la también senadora por Santa Fe, María de los Angeles Sacnun.



En tanto, el diputado provincial Luis Rubeo, presidente de la Comisión constituida en la Cámara para seguir el caso Vicentin, expresó que la decisión del gobierno nacional cumple dos de los tres objetivos que se propuso esa comisión: “garantizar la fuente laboral y evitar una mayor extranjerización en el comercio de granos. Queda garantizar el tercer propósito que es saber qué pasó con el dinero” deslizó el rosarino que también calificó a la decisión como una buena noticia.



Otro integrante de la comisión, Rubén Giustiniani (Igualdad) consideró que “el DNU de intervenir por 60 días la empresa para preservar las fuentes de trabajo es correcta. Ahora debe enviar el proyecto de ley al Congreso para expropiar y conformar el fideicomiso con YPF Agro. Es decir, son los legisladores nacionales los que darán la forma definitiva. Nuestro planteo era una empresa pública no estatal con fuerte participación de las cooperativas. De lo que entiendo apuntaría el proyecto de ley del gobierno al quedar como parte de YPF es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria”. Giustiniani firmó la semana pasada un documento con varios dirigentes nacionales y provinciales pidiendo al presidente de la Nación una salida que permita que haya una empresa testigo de capitales nacionales en el comercio de granos.



Los principales activos de Vicentin son las acciones en Renova que comparte con los suizos de Glencore, el puerto de San Lorenzo así como las plantas acopiadoras y las fábricas de biodiésel.



El diputado nacional Enrique Estévez (PS), a su vez, definió como un planteo importante que el Estado nacional se preocupe de esta empresa, que siga siendo de capitales nacionales, que se cuiden las fuentes de trabajo y abordar el tema de los acreedores muchos de los cuales son cooperativas y productores de esta provincia. “Vamos a leer el proyecto y en función de su texto expresaremos nuestro voto. Como idea es correcto que el Estado nacional aborde esta situación. Nos hubiera gustado que sea más contemplativo de la realidad santafesina y de los tantos productores perjudicados. La transparencia ahora pasa por conocer la situación real, los acreedores, la deuda con Banco Nación”, acotó.



Angustia y preocupación



“Estamos todos muy angustiados, con mucha impotencia y mucha bronca” le dijo a EL Litoral el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, a pocos minutos de conocerse el anuncio presidencial. En Avellaneda está la planta principal de Vicentin, firma que nació hace 92 años en ese lugar. El intendente norteño expresaba una sensación de angustia que se repetía en muchos lugares del dpto General Obligado.



También se expresó muy críticamente la diputada nacional Lucila Lehmann (CC - Santa Fe). “Una empresa que se presentó en concurso hace apenas cuatro meses el gobierno decide expropiarla. Tenía un largo trámite concursal por delante y estaba continuando con su operatoria comercial. ¿Qué es lo que motiva esta decisión? ¿Los 4 mil puestos de trabajo directos e indirectos?. Con un concurso en trámite tan incipiente, es al menos prematuro intervenir una empresa sin dejar al menos que avance el trámite concursal que, como tal, su objetivo es el saneamiento de las compañías. Solo en marzo del corriente año se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo. No veo que el gobierno haya decidido salir a expropiar empresas por eso” le dijo a EL Litoral.



“Es claro que no se trata de los puestos de trabajo” acotó. “El gobierno habla de soberanía alimentaria. ¿Qué es eso? Lisa y llanamente que el Estado sea quien decida sobre la producción de alimentos. Y no puedo más que oponerme a esa ideología” advirtió.



Para Lehmann “los problemas de alimentación que hay en la Argentina no tienen absolutamente nada que ver con la producción de alimentos. El sector agropecuario produce alimentos y lo sabe hacer muy bien a pesar de las dificultades que le han planteado varias veces a lo largo de la historia. Parece más que el gobierno quiere tener su propia empresa agroexportadora y así fijarle el precio al productor por el fruto de su trabajo, distorsionando aún más el mercado como ya lo hace con las retenciones. Lamentablemente cuando se desconoce la historia se la termina repitiendo. Ya sabemos la historia de las expropiaciones kirchneristas: YPF que pagamos varias veces lo que vale y aun tenemos un litigio que nos costará muchísimos millones más. Ciccone, que no hace falta siquiera mencionar nada, y ahora esto. No hay motivos para apoyar estas decisiones”, remató.