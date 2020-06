https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.06.2020

Parte del Grupo está en convocatoria Conflicto potencial con la intervención judicial

“Esto tiene una clara intencionalidad política, de participar en la política de granos y de meterle el dedo en la llaga al campo, luego de lo que fue la 125 hace más de diez años”, confió a este medio una fuente que participa a diario de la sindicatura a cargo de la causa. No menos gráfico fue una persona del entorno del Fabián Lorenzini -titular del Juzgado Civil y Comercial de la 2º Nominación de Reconquista-: “Debe estar transpirando como nunca en su vida”.

Si bien la semana pasada, el director del Banco Nación Claudio Lozano había motorizado un comunicado donde le pedía a la Casa Rosada avanzar sobre la empresa santafesina, lo cierto es que la jugada del presidente no estaba en la cabeza de nadie. Es por ello que ante las primeras consultas formuladas sobre el posible conflicto que supone la intervención del Poder Ejecutivo sobre una firma que hoy está bajo jurisdicción judicial, nadie se atrevió a dar una respuesta concreta, por tratarse de un tema muy espinoso no apto para chapuseros.

“Por supuesto que hay colisión de intereses”, se limitaron a decir desde la sindicatura, aunque advirtieron que se trataba de una opinión muy prematura en base a los anuncios. “Estamos firmando un DNU que dispone la intervención del Grupo Vicentin, y hemos designado como interventor a Gabriel Delgado. Y estamos mandando al Congreso una ley de expropiación para que el Estado nacional se haga cargo”. Esa es la principal frase que puede extraerse de la conferencia de prensa de Fernández, pero aún quedan por resolver muchas dudas.

“¿La intervención es sobre todos los activos del grupo o solo por la firma concursada (Vicentin SAIC)? ¿Cuáles son los planes de Delgado, un economista especializado en temas agropecuarios que fue secretario de Agricultura entre 2013 y 2015? ¿Cuáles son los planes respecto a la multimillonaria deuda que tiene la compañía?

Temor “chatarra”

Uno de los pocos que no esquivó el micrófono durante las primeras horas fue el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) Pablo Reguera. Contrariamente a lo que puede haberse esperado, planteó más dudas que certezas sobre el futuro de Vicentin: “No me gustaría que vengan un grupo de personas que no conoce de la industria y nos terminen estafando. Que no sea algo para hacer negocios y que en cuatro o cinco años sea chatarra”, dijo.

El gremialista había estado reunido en las primeras horas de la tarde con el ministro de Trabajo Roberto Sukerman, dialogando sobre la continuidad laboral de los más de 4.000 trabajadores que tiene la compañía en Santa Fe. Recién cuando salió de ese encuentro, en el viaje en auto camino a la ciudad de San Lorenzo, se enteró de la noticia.

“No es una empresa nueva. Va a necesitar muchas inversiones”, planteó Reguera, quien por último señaló que Sukerman le había dado la pauta que, según sus últimas informaciones, todos los caminos conducían a una extranjerización de Vicentin.

¿Y la venta?

La ola de rumores sobre una posible venta a grupos extranjeros pudo precipitar la definición presidencial. El viernes pasado se cumplieron seis meses desde que la agroexportadora anunció oficialmente su cesación de pagos. Se publicó en este medio el viernes pasado que mucha agua había corrido desde el pasado 5 de diciembre, pero lo que seguía sin cambios era el desconcierto reinante en la mayoría de los acreedores de la empresa, que no encontraban certezas a la pregunta sobre cuándo cobrarían sus deudas. Si bien el presidente habló de que los productores agrícolas iban a estar “muy contentos oyendo esta noticia”, todo indica que el interrogante es hoy mucho más difícil de responder.