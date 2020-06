Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Infectadura”

MARIO PILO

“Días pasados se publicitó, más por redes sociales, una proclama con la nominación de ‘infectadura’, firmada entre otros personajes significativos de Buenos Aires y de la Capital Federal por nuestro presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, Dr. Monner Sans. Desde un mes antes prácticamente, sobre la base de nuestras crónicas y mensajes que El Litoral ha tenido la hidalguía democrática de difundir, en que veníamos haciendo los mismos comentarios, con un agravante que no es ideológico ni subjetivo, sino constitucional. Estamos en una situación que la Constitución Nacional define como de autoasunción de la suma del poder público, para gobernar con DNUs y decidir sobre la fortuna, la vida y aun la honra de los ciudadanos, como decía la ley número 100 de la provincia de Buenos Aires, que dio esas atribuciones a Rosas, mientras durara la guerra contra el salvaje unitario, que no se sometía al puerto rico que agredía al interior pobre. En estos momentos, ni ley se ha dictado ni en la Nación ni en la provincia”.

Caja de Jubilaciones

UNA JUBILADA

“Soy una jubilada bien veterana, de 83 años, y estoy aburrida de gastar plata con el teléfono 4572672, que pertenece a la Caja de Jubilaciones. No hay una vez que lo atiendan. Hoy he llamado por lo menos 15 veces y siempre el mismo disco: no podemos atender porque estamos en reunión. Yo digo: ¿qué hace, leen el diario, toman café, escuchan radio, miran TV...?, ¿no saben que los llamados cuestan y que los jubilados no nos podemos estar movilizando como si tuviésemos 15 años? Han cambiado las autoridades de la Caja de Jubilaciones, pero el tema del teléfono no cambia nunca. ¡¿Qué hacen?!, es la pregunta que nos hacemos todos los jubilados. Muchas gracias al diario por permitirnos expresar nuestra disconformidad”.

Agua color óxido

LIDIA MONTAGNINI

“En Salvador Caputto al 3500 nos reunimos los vecinos porque estamos recibiendo un agua que ya no es potable, es marrón. Una cosa es que sean unas horas y luego de esto se arregle y otra es esto, que no se puede lavar ni un plato, ni una prenda de vestir. Es un color óxido. Que Assa avise y diga cuál es la solución, qué es lo que pasa, cuánto más tendremos que estar con este problema, ¡en plena cuarentena! Tenemos que lavarnos las manos con esa agua sucia. Esto es peor que la villa ¡y con lo que nos están cobrando!”.

Bonos y jubilaciones

VECINA DE SAUCE VIEJO

“Digo: me jubilé con la mínima y ahora tengo la mísera pensión de mi marido, luego de aportar casi 48 años. Yo le pregunto al gobierno: a mí no me dan un peso y ahora a todos los que cobran beneficios les van a pagar otra vez los $ 10.000. Entre mi jubilación y la pensión cobro muy poco, ¿entonces por qué yo no recibo ese dinero que les dan a otros? A mí no me dieron un bono, nunca nada, y aporté más de 20 años, y tengo amistades que no aportaron para la jubilación y cobran lo mismo que yo, y todas esas injusticias. Quiero saber por qué pasa esto. Yo necesito más que cualquiera porque estoy sola y tengo que mantener una casa con todos los gastos que eso implica, pagando impuestos y demás. Yo le agradecería al gobierno que tome en cuenta esto. Muchas gracias por la atención de El Litoral”.

En contra del aborto

RAMÓN CASTRO

“Estoy muy en contra del aborto legal y gratuito. Eso lo justificaría en caso de violación comprobada. Hay muchos métodos para cuidarse. Además, dan en forma gratuita preservativos, anticonceptivos para la mujer; hasta incluso la pastilla del día después. No podemos pedir todo al gobierno e involucrar a médicos para hacer esa práctica costosa y riesgosa. ¡Cuídense!, ¡trabajen! Cada vez hay más pretensiones de que les den todo. Y los planes deberían tener un tiempo, y después si no se ha estudiado un oficio o aprendido a hacer algo para el propio sostén, se le quite. La culpa no es del gobierno. ¡Basta de avivadas!”.

BICISENDA EN URQUIZA

BEATRIZ L. BULFÓN

“A quien corresponda en la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Por favor paren con la marcación de la bicisenda en calle Urquiza, que es una vía rápida semaforizada, porque será motivo de muchos accidentes cuando los autos giren a la izquierda. Esto lo pueden hacer en calles secundarias con menos tráfico. En su lugar tendrían que permitir el estacionamiento sobre ambos lados. Gracias

El virus en ambulancia

MARÍA CLAUDIA PETTINARI

“Hoy, viernes 05-06-20, en la ciudad de Santa Fe, nos enteramos que en una ambulancia del Ministerio de Salud de la provincia, vino una médica, acompañando a una paciente embarazada, desde la ciudad de Villa Ocampo, al Hospital Iturraspe. Al llegar se enteraron que la médica había dado positivo por Covid 19. Esta médica volvió en la ambulancia con otro paciente. Además también trabajaba en el hospital de Reconquista. Hacía 70 días que en la ciudad y zona no teníamos casos. Gobernador, Ministros... Son unos genios. Trajeron el virus en ambulancia. ¡Son insuperables!”.

Barrido en otoño

ADELA GRAZIOSI

“El viernes apenas llovió cinco milímetros y la calle Amenábar al 3100... ¡estaba inundada! Esto es porque hace más de dos meses que no barren las hojas... imagínense si llovía más... los desagües se taparían de todas las hojas que cayeron -porque estamos justamente en otoño- y no se barrieron. Por favor Sr. Intendente... barran las calles de la ciudad... Gracias al diario por publicar mi mensaje”.



Hibernación

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

“Pregunto si no era más saludable desde el punto de vista psicológico, haber emitido un DNU decretando la hibernación desde el 21 de marzo al 21 de septiembre, fecha en la que se pasamos del invierno a la primavera, así por lo menos teníamos un aliciente y esperanzas. De ese modo hubiéramos bajado el nivel de ansiedad y angustia. Tendíamos algo que esperar y no el fastidio cada semana de escuchar los mismos sermones del púlpito político. Es más de lo mismo correr el alambrado sin fechas cercanas a la vista. No digo que estén mal las medidas preventivas, solo agrego que deben ser más creativos con la economía”.