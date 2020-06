https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.06.2020 - Última actualización - 21:56

21:45

Por Bárbara Korol Entre amarillos y verdes Cambiar, transformar, renovar, resignificar... Renacer a cada momento con la esperanza de que lo verdaderamente importante perdura y lo demás se vaya perdiendo naturalmente como las ocres hojas de los árboles de esta época otoñal.

Por Bárbara Korol





Un camino de hojas amarillas...

Cada paso las hace crujir... rompe la estructura frágil de este paisaje de otoño.

El sol templa mi cara y mi sonrisa se ilumina. Esta época tiene promesas de amores que acompañan desde siempre, de abrazos que ya no están pero que dejaron marcas perpetuas y aprendizajes que no se olvidan.

Los árboles van quedando desnudos frente al frío. Pronto la lluvia traerá esa dulce tristeza del invierno que invita a encontrarse con la esencia más profunda de la vida.

Hace años algo inexplicable me animó a dejar mi gente y mi ciudad calurosa y húmeda, y me atrajo a estas montañas donde lo natural te desborda y te involucra. La aspereza de las rocas, la volatilidad de la tierra, la frescura de lo verde, la intensidad del cielo y de las aguas, me atraviesa y me enamora. Todo se conjuga perfectamente en esta soledad tan entrañable y tan mía.

Siento como lo profundo, lo añejo, lo ancestral se van amalgamando con este devenir plagado de novedades.

Cambiar, transformar, renovar, resignificar... Renacer a cada momento con la esperanza de que lo verdaderamente importante perdura y lo demás se vaya perdiendo naturalmente como las ocres hojas de los árboles de esta época otoñal.

Entonces sigo el rumbo indescifrable de esta vida que me vuelve a crear y me invita a creer que cada día nos da una oportunidad para cambiar algo; que vale la pena arriesgarse, comprometerse, jugarse por lo que uno quiere; que hay que perseverar para que lo maravilloso suceda; que todos los milagros son posibles.

Los álamos me van regalando sus sepias caricias de mil hojas mientras el viento me hace cosquillas en el cuello. El sendero se va salpicando de rojos mosquetales y los cipreses sorprenden, en algunos tramos, con su verde infinito. El frío, atrevido, penetra por mi cuerpo a pesar del abrigo.

Miles de interrogantes comienzan a emerger desde mi interior...

¿Qué es la distancia? ¿Estamos conectados? ¿Qué es lo que nos trasciende y dejamos en los otros?

¿Alguien lamentará mi ausencia?

¿Alguien extrañará mi voz en este instante, recordará mis ojos, añorará algo de mí...?

Casi sin darme cuenta me dejo llevar por la melancólica sensualidad de la naturaleza y me voy disolviendo en el paisaje, como en un sueño misterioso y lejano.