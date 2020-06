https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.06.2020 - Última actualización - 23:05

23:02

Los jugadores de los campeonatos masculinos desde Primera A a la C y del fútbol femenino cuyos contratos venzan el próximo 30 de junio y queden en libertad de acción, podrán percibir hasta diciembre de este año el sueldo básico correspondiente a cada categoría, de acuerdo con una propuesta que ya está en las oficinas de AFA y restaría acordar con el gremio que los nuclea.

Cobrarían desde $ 20.000 y hasta $ 34.500 por mes Proponen abonarles los sueldos básicos hasta diciembre a los futbolistas que queden libres en junio Los jugadores de los campeonatos masculinos desde Primera A a la C y del fútbol femenino cuyos contratos venzan el próximo 30 de junio y queden en libertad de acción, podrán percibir hasta diciembre de este año el sueldo básico correspondiente a cada categoría, de acuerdo con una propuesta que ya está en las oficinas de AFA y restaría acordar con el gremio que los nuclea.

Esos salarios básicos oscilan entre los 34.500 pesos a jugadores de primera división, hasta 20.000 a los de Primera C y fútbol femenino, pasando por los 28.000 para los de Primera Nacional y 23.000 para la B Metropolitana y el Federal A.

En lo que a primera división se refiere, hay 156 jugadores del total de 24 equipos que disputaron la pasada Superliga, cuyos contratos se les vencerá el último día del mes en curso, siendo Patronato, de Paraná, el que más futbolistas aporta a esa nómina con 17.

Sin embargo, tras el acuerdo celebrado entre AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados, los clubes tendrán la potestad, en este caso de carácter excepcional por la pandemia de coronavirus, de firmarles a los que ellos dispongan, nuevos contratos por seis meses, hasta el 31 de diciembre de este 2020.

Mientras tanto, y desde el ámbito de los propios futbolistas, algunos referentes de mucho peso no solamente en sus clubes, sino en el fútbol argentino en general, como los casos de Javier Mascherano, Fernando Gago o Leonardo Ponzio, también están bregando cerca de Agremiados con la necesidad de que en la temporada 2021 vuelvan a implementarse los descensos, como una forma de defender la competitividad y consecuente con ello las fuentes laborales de sus colegas.

Ascensos al Federal A

Y en cuanto al Consejo Federal, según indicaron también fuentes afistas, en las próximas horas los 98 clubes que siguen en carrera en el Torneo Federal Regional Amateur serán notificados de un protocolo de regreso a la competencia para mediados de septiembre, con el objetivo de determinar los cuatros ascensos disponibles al Federal A.

Lo concreto es que como en todas las categorías, la temporada 2019-2020 del Regional Federal Amateur se dio por finalizada, pero en el fútbol de ascenso se decidió que justamente los equipos que vayan a subir de categoría tendrán que concretarlo en cancha antes de fin de año, para tener armados los campeonatos al comienzo de 2021.

Esto significaría disputar otros "minitorneos" que en el caso del Regional no sería tal por la cantidad de equipos que estaban en carrera al momento de la suspensión de la competencia, y por ello en breve todos ellos serán informados de los protocolos que deberán cumplir para la vuelta a los entrenamientos, en tanto que se puso como fecha de inicio de esa nueva etapa el domingo 13 de septiembre, para finalizar el también domingo 13 de diciembre.

Sin embargo, los efectos económicos que padecen muchos clubes a raíz de este parate tan prolongado, puede provocar que varios de esos 98 desistan de participar de esta nueva instancia, en muchos casos por no tener como objetivo vital el ascenso al Federal A.

Y como el Consejo Federal ya anunció que aquellos que tomen la decisión de no continuar no serán sancionados, es esperable que el número de participantes se reduzca ostensiblemente. Pero si aun así y por efecto de la pandemia, los espacios de reanudación de la competencia no dan como para cerrarla en tiempo y forma, la "nueva-vieja" temporada 2019-2020 se dará por terminada y quedará desierta la nómina de ascendidos. Por ahora, las esperanzas para los que quieren subir, están vivas.

Con información de Télam.