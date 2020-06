Fórmula Uno: Bottas comenzó con los ensayos en Silverstone

El piloto finlandés Valtteri Bottas ensayó este martes a bordo de su Mercedes en el circuito británico de Silverstone, luego de cuatro meses de inactividad por la pandemia de coronavirus, en el marco de su puesta a punto para el regreso de la Fórmual 1, previsto para el 5 de julio próximo, en Austria.



Bottas, compañero de equipo del actual campeón mundial, el inglés Lewis Hamilton, no sólo probó su Mercedes sino que además empleó todas las medidas y protocolos sanitarios que dispuso la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) para prevenir los contagios de coronavirus, que motivaron que la Fórmula 1 no se iniciara en febrero y recién lo hará el mes próximo, publicó el periódico catalán Sport.

It's been a long three months... but we're finally BACK ON TRACK!!



😍😍😍 #DrivenByEachOther pic.twitter.com/SWXS7aGcgF