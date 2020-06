Voluntariado: dar y recibir una mano en tiempos de aislamiento social

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Municipalidad hace de nexo entre los vecinos de grupos de riesgo que necesitan colaboración y aquellas personas que quieren ayudar. Actualmente, reciben asistencia 100 adultos mayores y personas con discapacidad. En tanto, más de 270 voluntarios se inscribieron al programa.

Mirna y Liliana se conocieron, brevemente, en pleno distanciamiento social. Una de ellas necesitaba que le den una mano, la otra necesitaba colaborar en tiempos de pandemia. Actualmente, 100 personas son asistidas por voluntarios del programa municipal un trabajo social que para vecinos de la ciudad resulta indispensable. Se trata de la población más vulnerable ante este contexto de pandemia: adultos mayores, grupo de riesgo y personas con discapacidad. Hacerles las compras en el súper, ir a la farmacia o imprimirle órdenes médicas. La colaboración se diversifica. Se encausa. Se siente.

El intendente Emilio Jatón puso en valor esta herramienta destinada a ayudar a las personas que no pueden moverse de su casa. “Unirnos y trabajar en conjunto son las claves para salir adelante. Las personas mayores siguen necesitando en estos momentos una mano para los trámites o la compra de medicamentos”, dijo. Y añadió: “Queremos que aquellos vecinos que aún no se comunicaron para recibir la ayuda de un voluntario, puedan llamarnos al municipio que desde aquí los pondremos en vinculación”.

“Mirna me solucionó un problema con la obra social. Yo soy una persona de baja visión y tenía dificultades con unas órdenes que había que bajar por internet e imprimir y yo no tengo esa posibilidad. Me enteré de los voluntarios por la radio. A las 10 de la mañana me comuniqué con el 0800 de la Municipalidad, y a las 12, la conocí a Mirna, que me había solucionado todo lo que necesitaba. Estoy eternamente agradecida”, aseguró Liliana Reinheimer y agregó: “Mirna es una chica amorosa”. “Los discapacitados estamos un poco desprotegidos en estos momentos. Este programa de voluntariado funciona muy bien. Personalmente, me sentí muy contenida”, añadió Liliana.

Por su parte, Mirna tiene a sus padres a miles de kilómetros. Sin embargo, la tranquiliza saber que su hermano mayor está con ellos en San Salvador de Jujuy para asistirlos en tiempos de pandemia. Pero ¿qué hay de las personas que no tienen a nadie? se preguntó. Al ver por la tele que la Municipalidad ponía en marcha el programa de voluntariado supo que tenía que dar una mano. Al igual que ella, alrededor de 270 voluntarios sintieron que tenían la posibilidad de ayudar a quien lo necesite. Y se pusieron en acción.

“Queda demostrado que ayudar es una de las mejores cosas que podemos hacer en días como estos, manteniendo los cuidados necesarios. Pero poder ayudar es muy bueno. Invito a las demás personas, si aún no conocen el programa Santa Fe Capital Unida a que se sumen o ver quién necesita ayuda en su barrio. No hay palabras para expresar lo que significa el poder colaborar con los demás en una situación así”, indicó Mirna Blanco, que accedió a esta acción del municipio a través de la Universidad Católica, donde está por concluir sus estudios de abogada.

Foto: Municipalidad de Santa Fe

Las historias se suman

Elba vive en Guadalupe Oeste; a sus 80 años necesitaba retirar análisis y recetas en una clínica. “Un señor que vino de parte de la Municipalidad me hizo todos los trámites muy bien y fue muy atento”, destaca. “El hombre se presentó, tenía una identificación como voluntario, era una señor grande muy atento”.

Con respecto al servicio que se le prestó Elba indica que: “A mí me fue muy útil este programa de la Municipalidad. Porque en esos momentos no tenía a nadie que me haga esos trámites y eran de urgencia porque le tenía que pasar los resultados de unos análisis a un médico por teléfono. Así que re bien. Me fue de mucha ayuda porque yo no puedo salir de mi casa”.

Instituciones y Estado

Al día de hoy participan del programa de voluntariado Santa Fe Capital Unida, un total de diez instituciones: Parroquia San Juan Don Bosco, Mesa Interreligiosa, Consejo de Pastores Evangélicos, Concejo Municipal, Fundación Fénix, Ex Combatientes de Malvinas, El Arca del Alba, Universidad Católica de Santa Fe, Asociación 2 de Abril, Asociación Vecinal Barrio Dr. René Favaloro.

Vale mencionar que cada uno de los voluntarios fue capacitado por personal de la Cruz Roja en ejes que fueron desde aspectos de primeros auxilios hasta abordajes psicológicos.

Una llamada

De las personas que están siendo asistidas, 76 requirieron un voluntario de manera presencial y 24 vía telefónica. “Hay adultos mayores que se sienten solos y piden dialogar un rato por teléfono”, consignaron los encargados del programa municipal.

Los adultos mayores, personas con discapacidad y grupos de riesgo pueden solicitar la ayuda de un voluntario al: 0800 777 5000.

Las vecinas y vecinos que están recibiendo la colaboración de los voluntarios son de diferentes sectores de la ciudad como: República del Oeste, Fomento 9 de Julio, Barranquitas, Favaloro, Barrio Roma, Centro, Guadalupe Oeste, Los Troncos, Cabal, Guadalupe Este, Domingo Sarmiento, San Roque, Los Hornos, Candioti Sur, El Pozo, Santa Rosa de Lima, Nueva Pompeya, Centenario, Facundo Quiroga, Sargento Cabral, 21 de Octubre, Candioti Norte, Las Flores y La Esmeralda.