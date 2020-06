"Vasco", Lorenzo y "Pipo": tres para el ballotage final

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.06.2020 - Última actualización - 12:08

11:59

Azconzábal tiene contrato con salida en Chile, el colaborador de Pekerman está disponible y a Gorosito se le termina el 30 su vínculo con Tigre en Victoria. Detrás de esos tres, asoma Magnín.

Lo del “Huevo” Rondina ya fue. Lo de “éste técnico uruguayo que argumentó problemas familiares pero nos gustaba”, también. Lo de Juan Pablo Vojvoda siempre dependió de Vojvoda, que está más dispuesto a seguir en Chile que otra cosa. En consecuencia, y luego de varias reuniones vía zoom con el secretario técnico Martín Zuccarelli, el llamado ballotage final de Unión para elegir al reemplazante de Leo Madelón será entre tres candidatos: el “Vasco” Juan Manuel Azoconzábal; el ex Selección Colombia, Néstor Lorenzo; el “Pipo” Néstor Raúl Gorosito. Y detrás de ese pelotón aparecen las chances de Eduardo Magnín y la vieja corriente de “alguien de la casa con sentido de pertenencia”.



Eso sí, dentro del famoso grupo del “G-8” —denominado así porque es la cantidad de dirigentes que votan junto a Spahn—, hay dos corrientes diferenciadas:



1) Unos piensan que no hay tanto “apuro” porque el fútbol no tiene fecha de retorno en la Argentina, por lo que no se necesita tener ahora un entrenador mientras no se liberen los ensayos



2) Otros piensan que la decisión debe darse “ya”, porque además les hace mucho ruido lo que ya dijo Conmebol: como sea, la Sudamericana se empezará a completar desde el mes de septiembre. Entonces, creen que hay que designar por estas horas al reemplazante de Madelón.



Nombres como los de Silvio Rudman y Bruno Marioni quedaron descartados, al igual que la camada de “ofrecidos”: Iván Delfino, Omar De Felippe, Walter Gastón Coyette y el “Sapo” Coleoni, entre otros. Es por eso que la elección final se encamina hacia esos tres: Lorenzo, Gorosito y Azconzábal. Cada uno tiene fortalezas, debildades y complicaciones.



De los tres, hoy por hoy, el que está “libre” es Néstor Lorenzo, el ex jugador de la Selección Argentina, que fuera el colaborador técnico principal de José Néstor Pekerman. Recomendado por un amigo colombiano del presidente Luis Spahn, las referencias que pidió el secretario técnico Martín Zuccarelli fueron excelentes. Del mismo modo, impactó muy bien en la charla vía zoom.



“A pesar que no dirigió en el fútbol argentino y que no tiene experiencia en soledad de un comando técnico, no lo ven como una apuesta. Se cree que la experiencia y su trabajo de campo al lado de Pekerman, le dan un respaldo a priori que otros no tienen”, comentan. Si bien Spahn nunca impone “voto doble”, ni nada por el estilo, en este ballotage final “es el candidato del presidente”.



En cuanto a los otros dos, el “Vasco” Azconzábal y “Pipo” Néstor Raúl Gorosito, tienen situaciones contractuales y administrativas que deben resolver. A la larga, puede que terminen siendo entrenadores de Unión —el ballotage final está abierto en partes iguales—, pero hoy tienen “trabas” por lo que en su momento firmaron en sus respectivos clubes.

1) El contrato de Néstor Raúl Gorosito está vigente: el conocido “Pipo” firmó con Tigre hasta el 30 de junio. Si bien reconoció que nadie de Victoria lo habló, la realidad es que el campeonato de ascenso está “parado” y nadie saber cómo van a determinar los dos que suban a Primera.



2) El contrato del “Vasco” Juan Manuel Azconzábal también está corriendo en Antofagasta, aunque tiene a su favor un cláusula de salida en dólares. El cuerpo técnico del ex DT de Atlético Tucumán está en su totalidad, a excepción del PF, haciendo la cuarentena en Argentina. La historia es que, para rescindir, debiera ir a Chile —hacer una primera cuarentena— y volver a Argentina para hacer una “segunda cuarentena”. O sea: quedaría casi un mes “anulado”.



Luego de esas tres opciones —Azconzábal, Gorosito, Lorenzo—, si todas quedaran descartadas, “podríamos analizar lo de Eduardo Magnín”, reconocen los dirigentes a 20 días de la finalización de nueve contratos profesionales en el actual plantel profesional.