Martes 09.06.2020

12:29

El jugador fue denunciado por violencia de género Pergolini, sobre Villa: "No podemos tomar una decisión antes que la Justicia se expida"

El vicepresidente de Boca, Mario Pergolini, señaló que su postura acerca del caso de Sebastián Villa, quien fue acusado por su ex pareja por violencia de género, "difiere de lo institucional" a la vez que dijo que no se puede "tomar una decisión" antes que se expida la Justicia.



"Mi postura personal sobre el caso Villa difiere de lo institucional", reveló, tras lo cual manifestó: "Para tomar decisiones tenemos que esperar que alguien diga claramente que ha sucedido".

En ese sentido, Pergolini expresó: "Nosotros tenemos un gran compromiso con todos los colectivos que están trabajando, fuimos partícipes y hemos llegado a Boca gracias al apoyo de las mujeres, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo tomar una decisión que puede afectar varias cosas. No podemos como empleadores tomar una decisión antes que la Justicia se expida de lo que sucedió. En lo personal podría decir otra cosa, pero no creo que corresponda por el lugar que ocupo ahora", dijo en declaraciones radiales y agregó: "El club no tomó partido ni le puso un abogado a Villa".

Por otro lado, Pergolini opinó que en el fútbol de Argentina "condiciona mucho el resultado deportivo", a la vez que declaró que "se depende de que la pelota entre o no en el rectángulo (arco)".

"Nosotros tuvimos una suerte increíble porque asumimos y se salió campeón, aunque también dependió que River empató y no ganó", aseveró acerca del último campeonato logrado por Boca del cual el dirigente señaló: "Lo hemos disfrutado".

Al hablar acerca de los cambios dispuestos por la AFA, Pergolini indicó: "Yo coincido con (Jorge) Ameal que se deberían jugar los partidos tanto por los descensos como para los que quieren ascender". Y agregó: "No me parece justo lo que pasó por el espectáculo del fútbol. Si yo estuviese en el lugar del ascenso estaría bastante enojado", culminó.

