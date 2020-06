Los menores de 16 años excluidos de poder hacer actividad deportiva

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde la Secretaría de Deportes Provincial indicaron que en los niños y adolescentes es más difícil controlar la distancia. Entrenadores y los jóvenes deportistas buscan alternativas para no perder el ritmo de entrenamiento y esperan volver al club.

Sin clases y con los clubes cerrados, a los padres no les queda otra que llevar a sus hijos a los espacios públicos para que se dispersen. Crédito: Manuel Fabatía

Tras el decreto Provincial n°474 —al que se adhirió la Municipalidad de Santa Fe—, se habilitaron esta semana las actividades deportivas individuales, pero en sus especificaciones se excluyen a los menores de 16 años. “La edad es una exigencia que nos puso Salud. Nos dejó bajar hasta 16 años porque se parangona un poco al motivo de porqué no las clases. En los chicos y adolescentes es más difícil controlar la distancia”, explicó Claudia Giaccone, secretaria de Deportes de la Provincia, en diálogo con El Litoral.

Al mismo tiempo, Giaccone argumentó que en la práctica “es más complicado controlar que no se abracen, que no se acerquen. Por eso se parangona la escuela en esta etapa, que es una primera etapa de flexibilización a la que llegamos después de mucho trabajo y de garantizar protocolos con la distancia y la superficie que se necesitan para cada deportista”. Según supo este medio, si todo se encamina y las condiciones epidemiológicas de Covid-19 siguen sin sumar muchos contagios en el territorio provincial, en 15 días se empezarían a habilitar las actividades para todas las edades.

“No entiendo porqué los chicos no pueden”

La polémica decisión de excluir a los menores de 16 años de salir a realizar actividades físicas, hizo poner el “grito en el cielo” a varios sectores del deporte local. Roberto Schulte es profesor de Educación Física y entrenador de vóley en el Club Atlético Gimnasia y Esgrima, y dio su punto de vista respecto a la resolución Provincial: “Si la autorización es sólo para los deportes individuales no entiendo porqué los chicos no pueden salir a hacer actividades. Con su profe y en su lugar de práctica del deporte podría hacerlo tranquilamente, haciendo todos los controles y llevando los protocolos adelante lo podrían hacer tranquilamente”.

Respecto a la habilitación parcial de clubes para que se puedan realizar las disciplinas, Schulte opinó que “soy un convencido de que el club es un lugar donde, respetando los protocolos, se puede hacer y se puede contener a los niños de una muy buena manera. Tanto los profesores como los clubes, para mí son algo muy provechoso”.

En esta línea hay que tener en consideración que los chicos están hace más de 80 días en cuarentena. Al permitirse las salidas recreativas, los aglutinamientos que se dan por ejemplo en la costanera, se evitarían si los chicos pudiesen ir a un club, y de esa forma habría mayor desconcentración. Al respecto, el profesor comentó: “Pienso que la mayoría de los clubes importantes de la ciudad tienen infraestructura suficiente para contener a los chicos. Habrá que ordenarlos bien, pero creo que se podría trabajar tranquilamente”, y destacó que en el caso del vóley “podríamos trabajar en grupos de 15 o 20 personas por hora”.

Hace más de 80 días los deportistas le buscan la vuelta para entrenar desde su hogar y no perder las condiciones físicas.Foto: Gentileza

Campeonato virtual: una forma de seguir en competencia

Schulte está a cargo de coordinar a las categorías juveniles de vóley de Gimnasia y Esgrima. El inicio de la cuarentena obligó a pensar ideas y generar actividades que motiven a los deportistas y así continúen en contacto y moviéndose para no perder el ritmo. “Desde que empezó la cuarentena empezamos a trabajar con los chicos de forma virtual. Empezamos a estar en contacto con profes de Argentina y de otros países para generar nuevas actividades y con las chicas de sub 16 y sub 18 iniciamos un encuentro a nivel internacional y con las más chiquitas de 12, 13 y 14 lo estamos implementando con equipos de la zona”, contó el coordinador.

De esta manera surgió la “Copa Sudamericana de vóley en cuarentena”, “son juegos que duran más o menos una hora y media, donde nos contactamos con ocho clubes de Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. El torneo se juega los fines de semana y durante la semana seguimos con los entrenamientos normales con las chicas, trabajamos la parte física y algunos trabajos con pelota”, precisó Schulte.

Entre todas las divisiones, hasta antes del parate deportivo por la pandemia, eran unas 170 jugadoras, pero con la crisis sanitaria bajó un poco la participación y son entre 70 y 80 jugadoras que siguen entrenando.

“Como en la mayoría de los clubes, se repartió material deportivo para que las chicas tengan al menos una pelota y también repartimos algunas pesas. Le buscamos la vuelta para que sea algo llevadero y que tengan material para trabajar, y la verdad que entre los profes y las jugadoras tuvieron una predisposición estupenda”.