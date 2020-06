https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se juntó con Zuccarelli por un tema personal

Magnín: "Estoy en la lista pero hoy no soy prioridad"

El ex jugador y DT de la reserva fue claro: “Zuccarelli me dijo que la idea de los dirigentes no era hacer una apuesta con alguien del club”. Y luego agrego: “El único nombre con sentido de pertenencia soy yo”.

Crédito: Archivo

Ni siquiera los dirigentes de Unión estaban al tanto y se enteraron por los medios, aunque luego el mismo protagonista explicó de qué se trataba. Lo cierto es qu ayer —no de manera virtual sino física— se produjo una charla de casi una hora y media entre el actual secretario técnico tatengue (Martín Zuccarelli) y el entrenador más votado en las encuestas para reemplazar a Madelón (Eduardo Magnín).

El mismo Eduardo y los dirigentes tatengues consultados —Zuccarelli prefirió el silencio— reconocieron que lo de ayer se trató de “una charla personal e informal, algo que había que aclarar para que no queden dudas”. Por más que luego, aclarado el tema, terminaron hablando de fútbol y de Unión.

Esta mañana, en declaraciones a ADN Gol por la 96.7, el mismo ex entrenador de la reserva de AFA y ex jugador tatengue hizo referencia al tema: “La realidad es que tuvimos una reunión, necesitábamos aclarar una cuestión entre él y yo; después de aclarar éso hablamos de un montón de cosas. Fue una charla muy fructífera como todas las que tuve con Martín. Siempre tuvimos una buena relación con Martín, pudimos hablar y coincidimos en muchas cosas”, dijo hoy el coordinador designado por Platense de Reconquista.

“Fue una linda charla, de una hora o una hora y media, hablamos de un montón de cosas y me preguntó si eran ciertas algunas cosas con respecto a mi cuerpo técnico y yo se las confirmé. Yo sabía que no iba a salir siendo el técnico de Unión en esa charla; tampoco fui con esa intención, sino que era algo que debía aclarar con Martín”, comentó Eduardo Magnín.

“No hubo ningún inconveniente con Martín, la única charla incómoda fue cuando me tuvo que decir que no iba a seguir en el club y tuvo que poner la cara. Fue incómodo para los dos. Pero yo salí contento de la reunión que mantuvimos ayer y me manifestó que estaba en un pelotón de técnicos posibles, pero que la prioridad era otra y lo entendí. Hay un montón de alternativas y una de ellas es mi nombre. Ahora hay que esperar que tomen una decisión los dirigentes y aceptarla”, manifestó el ex lateral tatengue.

“Me preguntó —haciendo referencia a Zuccarelli— por mi cuerpo técnico porque no habíamos hablado sobre esa cuestión. Me preguntó por Roberto Trotta al que conoce de chiquito. Fue una charla que a mi me sirvió y ojalá que a Martín también. Igualmente están negociando con gente que tiene otro recorrido y me dijo que la idea de los dirigentes no era hacer una apuesta con alguien del club”, explicando lo que informa El Litoral (página 3): las prioridades pasan por el “Vasco” Azconzábal, “Pipo” Gorosito y Néstor Lorenzo.

Finalmente, Eduardo Magnín mencionó qué piensa del respaldo que le dan los hinchas y socios tatengues en las encuestas que realizaron los medios de Santa Fe: “Me llena de orgullo tener el aval de la gente, se me eriza la piel, pero la realidad es que el único nombre que tiene sentido de pertenencia soy yo. Los otros técnicos nunca se pusieron la camiseta de Unión y a mí me conocen, por eso corro con ventaja. Igual para algunos soy una apuesta y para otros no”. “Unión Solidario”: colecta

En los últimos días, Unión activó una de sus tantas acciones solidarias en una época donde las temperaturas golpean a los santafesinos, en especial a quienes más lo necesitan. El disparador tatengue, a través de las redes sociales, se basa en una colecta de ropa, brazadas y calzado en buen estado, que luego serán repartidos en fundaciones con problemáticas sociales.

Bajo el hashtag #UniónSolidario, la movida se extenderá hasta el 27 de junio y todos los simpatizantes y socios podrán colaborar. Como se recordará, hace poco tiempo, la entidad de López y Planes distinguió a sus socios mayores, con la entrega a modo de obsequio de un “tapabocas”.

“Colecta de ropa de abrigo, frazadas y calzado para ayudar a quienes lo necesiten.

También ropa de Unión que ya no uses en buen estado. Se recibe hasta el sábado 27/06. Lo recaudado se llevará a instituciones que trabajan con problemáticas sociales”, explicó Unión en sus cuentas oficiales de redes sociales. “Walter Bou es jugador de Boca y regresará a partir del 1 de julio, cuando termine su contrato en Unión. Ojalá tenga una posibilidad en su retorno y si no es así, tendremos que buscar opciones. Él está con el desafío de tener otra oportunidad; ya tuvo su chance en Boca y no le fue mal. El problema fue que le tocó estar atrás del Pipa Benedetto que fue brillante” Cristian Bragarnik, representante de Walter Bou. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

