Martes 09.06.2020 - Última actualización - 14:04

Otro escollo de los clubes: la depreciación del peso argentino... Celis, la continuidad y un problema: el valor del dólar

Celis termina su contrato con Colón, pero admitió —tal como lo expresó El Litoral— que hubo un contacto desde el club para renovarle el contrato que vence el 30 de junio. Hay dos aspectos clave por señalar: 1) que el pase pertenece a Vittoria Guimaraes de Portugal y que hay una opción que resultaría impagable para Colón; 2) que el jugador, pese a que le queda un año de contrato en Portugal, no desearía volver a jugar allí.



En la evaluación deportiva de Celis hay que tener en cuenta que es un jugador que vino de la mano de Comesaña, el técnico que duró muy poco en Colón. Además, con Lavallén no tuvo tanto rodaje y después se rompió los ligamentos en aquél encuentro frente a Lanús en Santa Fe. Fue operado después de que Colón consiguiera el pase a la final de la Sudamericana y ahora está en el proceso de fortalecimiento muscular, ya totalmente recuperado y listo para volver a entrenar a la par de sus compañeros cuando la pandemia lo permita.



Hay un gran problema: el valor del dólar. Cuando Celis llegó a Santa Fe y firmó el contrato, el dólar estaba a 36 pesos y hoy la realidad indica que para conseguir el dólar billete, hay que pensar en un valor que es más de tres veces superior. La moneda argentina se ha depreciado de una manera considerable y el escenario, para los extranjeros que cobran en pesos por más que el sueldo se haya convenido en dólares, es muy complicado y negativo.



Así planteadas las cosas, resulta difícil suponer un fútbol argentino nutriéndose de jugadores extranjeros. Y Colón tiene varios, con distintas situaciones. La de Celis es muy concreta y se diferencia, por ejemplo, de la de Burián y Morelo. En este aspecto, es igual a la de Estigarribia, es decir, contratos que terminan y se deben renovar. ¿Cómo ven los extranjeros esta posibilidad con la desvalorización de la moneda?, sin dudas que no de la mejor manera, salvo que el club les prometa el pago con dólar-billete, cosa que no se acostumbra.



Deportivamente, para muchos lo de Celis puede llegar a ser beneficioso. Sin dudas que es un buen jugador, con condiciones y que necesitaba no sólo continuidad —que no la tuvo— sino un período normal de adaptación como siempre ocurre con los jugadores que vienen de afuera.



Entra a tallar lo económico y, naturalmente, la opinión del entrenador. Hace unas semanas atrás, cuando Celis hizo declaraciones que El Litoral publicó, daba la impresión de estar más cerca de irse que de quedarse, además de haber sido uno de los tantos que expresó duramente la realidad que se vivió en estos últimos tiempos y, sobre todo, con esa final ante Independiente del Valle de la que todavía se sigue —y se seguirá— hablando.



Pero estas declaraciones que hizo el volante colombiano son alentadoras en el sentido de que hay una inquietud muy clara de parte de la dirigencia de mantenerlo en el plantel profesional, donde hay varios volantes centrales como Fritzler (Domínguez quiere que se quede), Aliendro, Lértora y Zuqui, que también puede jugar en esa posición.



Comunicado



El club emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que se señala que “habiendo tomado conocimiento que en medios de comunicaciones nacionales, se está informando que el plantel del C.A. Colón estaría entrenando con normalidad y/o que lo haría a partir de los próximos días; hacemos saber que dichas expresiones son falaces y no se condicen con la realidad. Dejando aclarado que hasta que la AFA, la Liga Profesional de Fútbol y el Ministerio Nacional no autoricen, C. A. Colón no vuelve a las prácticas”.