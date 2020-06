El Cullen recibió la donación de un ecógrafo para el "Área Covid"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.06.2020

El dinero para adquirir el equipo llegó a través de aportes de particulares, políticos, gente de la justicia y fundamentalmente, de aquellos que debieron pagar las multas por incumplir la cuarentena. Actualmente hay un caso sospechoso en el hospital.

Las autoridades del Hospital José María Cullen recibieron este martes un ecógrafo. El mismo fue destinado, en una primera etapa, al “Área Covid” del nosocomio santafesino, creada especialmente para ocuparse de la pandemia.



El Director del Cullen, Juan Pablo Poletti, contó que “la sociedad de beneficencia del hospital en trabajo en equipo con el consejo y la dirección, juntó todas las donaciones recibidas no solo por ciudadanos santafesinos, políticos y gente de la justicia, sino también aquellas que llegaron debido a las multas que debieron pagar quienes incumplieron con el aislamiento. Se puso al Cullen como entidad de donación y se articuló junto al jefe de la guardia y el área Covid la posibilidad de adquirir un ecógrafo para ser destinado exclusivamente como método complementario para el diagnóstico de Covid con ecografía pulmonar”.



“Nosotros ya lo habíamos empezado a hacer, incluso se capacitó gente de la guardia y se estaba usando el ecógrafo de allí. Pero realmente resultaba muy engorroso trasladarlo, devolverlo, limpiarlo. De esta manera queda este ecógrafo en el área Covid durante la pandemia. Y a posteriori, tiene destinado su uso en cirugía percutánea y general, lo que lo convierte en un elemento muy importante para el hospital”, agregó Poletti.



Por su parte, el Jefe de la División de Guardia y Urgencias, Gabriel Martínez Door, dijo: “En el área Covid estamos trabajando muy bien desde hace tres meses y medio. Un lugar inédito en muchos lugares del país. Tenemos una casuística de pacientes atendidos y estamos preparados para el tratamiento de toda la población. La división de guardias y urgencias y el área Covid, se encarga de ‘triayar’ (analizar) a todos los pacientes que vienen al Cullen, tanto en consultorios externos como aquellos que vienen a ser atendidos por patologías febriles”



En relación a la flamante adquisición de ecógrafo comentó: “Llevamos la inquietud al consejo y a la dirección, porque esto es un método innovador dentro del diagnóstico. Es algo nuevo en el mundo el diagnóstico de Covid con ecografía. Tenemos un tomógrafo, pero se hace más difícil trasladar al paciente. Esto es una radiografía, pero en directo y en el mismo lugar, lo que nos permite con una técnica muy especial que tiene, ver o dar probabilidad de diagnóstico de Covid”.

60 días sin casos en la ciudad

Ante la consulta de la situación actual en la ciudad, sin casos hace dos meses, Martínez Door expresó que “es algo que nos permitió, primero, seguir aprendiendo y prepararnos. Tenemos una capacidad operativa a la espera. O sea, estamos preparados para esperar lo que pueda venir. Tener todos los protocolos y, fundamentalmente, la bioseguridad para los profesionales y para toda la comunidad”.



Hay en la actualidad un sólo caso sospechoso internado y esperan el resultado del hisopado en el transcurso de las horas. “Las medidas que se tomaron sin dudas fueron efectivas. Desde el inicio, en marzo, cuando Santa Fe estaba tercera en el país de casos positivos Covid. La población cumplió, fue efectivo el aislamiento. La cuarentena sin dudas fue sacrificada pero hoy llegamos a 60 días sin casos lo que nos tiene que mantener alertas, no relajarnos, seguir con el distanciamiento social, el lavado de manos, todo lo que protocolizamos. Además nosotros no relajarnos puertas adentro del hospital porque ya vimos en otros lugares, que un error (léase, por ejemplo una reunión social que no se debía hacer) que toda una ciudad quede casi aislada y nuevamente volver a una fase de aislamiento total. Eso es lo que a nosotros, como gestores y agentes de salud, nos tiene que tener más alertas que nunca de no relajarnos ni subestimar el virus. Todavía esto no pasó y tenemos que estar pendientes”, concluyó Poletti.