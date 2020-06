https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.06.2020 - Última actualización - 16:49

16:47

Falleció este martes José Miguel Grandinetti... Un triple al cielo de un grande del periodismo y el básquet Un personaje singular, que dedicaba su vida y su amor a una gran pasión: la difusión del básquet. Gran amigo de Flor Meléndez y referente a nivel nacional. Todos lloramos la partida de Pepe.

La noticia de la muerte de José Miguel Grandinetti nos tocó profundamente a todos. Al ambiente del básquetbol, fundamentalmente y al del periodismo en general. Es que el querido “Pepe” supo forjar no sólo una carrera profesional que lo llevó a cubrir 7 mundiales de básquet y una gran cantidad de torneos internacionales, sino que su aspecto bonachón y de “buena madera” lo hizo acreedor al cariño y al afecto de una multitud de amigos de los que se supo rodear en los distintos ámbitos en los que actuó.

Pepe inició su carrera periodística en la década del 70. Trabajó en varias radios de Santa Fe. LT 9, LT 10, FM Sol, FM Gol, entre otras, supieron de su capacidad y se nutrieron de sus experiencias. Pero Pepe no era exclusivo de Santa Fe. Trascendía sus fronteras y los grandes periodistas de básquet del país lo tenían como un gran referente.

Trabajó en Vialidad, ente en el cuál se jubiló. Era alguien muy querido en los dos clubes, tanto en Colón —siempre cercano a un gran dirigente como Italo Giménez— como en Unión —club al que acompañó muy de cerca desde que empezó a incursionar en la Liga Nacional, hace más de 35 años y haciéndose amigo de un grande del básquet mundial como Flor Meléndez— además de haber sido un hombre de consulta para todos los dirigentes de todos los clubes que con mucho esfuerzo trataban de trascender en el básquet local.

“Para mí, Pepe Grandinetti será inolvidable para mí. A mí me hizo muy bien conocerlo, era un loco del básquet”, señaló Flor Meléndez desde Puerto Rico en diálogo con Darío Pignata, en radio Gol.

“El nos buscaba, nos avisaba cuándo llegaba y dónde iba a estar. Mi familia lo quería mucho a Pepe. Ruego mucho por ese alma, porque Pepe tenía un alma buena”, señaló uno de los entrenadores más importantes del mundo, que fue técnico de Unión en la década del 80.

“Yo tengo hermanos que me dio Dios que son mejores que los hermanos que me dieron mi mamá y mi papá. Y Pepe era uno de ellos”, sentenció Flor Meléndez desde Puerto Rico, quien estuvo internado en estos tiempos. “Estuve casi un mes en cuarentena debido a un error de información, a una prueba mala. Pero ahora estoy bien, estoy trabajando desde mi casa y esperando el inicio de la Liga el 15 de agosto”.

En esos tiempos en Unión, Flor recuerda a Pili Cellini, Alberto Tourn, Ponce y Pepe Sólito entre muchos otros. “Allí comencé a forjar la amistad con Pepe, él estaba siempre con nosotros. Cuando ganamos el Sudamericano en Paraguay, el primero que llegó a mí para abrazarme fue Pepe. Forjamos una linda amistad, nos dimos uno al otro. Y siempre me llamó la atención cómo nos trataba. Pepe era mi guardaespaldas, siempre estaba pendiente de mí. Un hombre inolvidable”, concluyó el gran entrenador, que también dirigió a la selección argentina.

Tenía 74 años pero mantenía la pasión de siempre. El básquet era su segunda casa. Le daba igual ir a un partido del torneo local a sufrir el frio en una noche de día de semana o estar en los mejores estadios del mundo cubriendo los de alguno de los 7 mundiales en los que estuvo. Pepe Grandinetti fue —es— un ícono del básquet. Lo conocían todos, desde las figuras más encumbradas hasta los que se esforzaban con espíritu amateur por llegar a emular a esos grandes que a Pepe ya referenciaban.

Murió José Miguel Grandinetti. Se nos fue un amigo. Porque era imposible no quererlo a Pepe. Poseedor de mil historias y anécdotas, muchas de ellas que nos hacían reir a carcajadas en esas noches entre vinos y recuerdos que los periodistas tanto disfrutamos. Murió José Miguel Grandinetti, pero cuando digamos Pepe, todos nos acordaremos de este hombre que nos abandonó de cuerpo, pero que nos dejó de enseñanza su pasión por el básquet, su hombría de bien, sus frases increíbles y esos recuerdos que perdurarán en cada uno de los que lo conocimos.

Lo despide la Asociación

“La Asociación Santafesina de Básquetbol despide a un amigo, abnegado periodista, amante del básquetbol y gran persona. Innumerables anecdotas. Solo decir ‘Pepe, te queremos, tu persona y tu espíritu son parte de la historia de la ASB’. Resolución del Comité Ejecutivo que figurará en el próximo Boletín Oficial: La ASB siente y resuelve por 72 horas los corazones a media asta en memoria del querido Pepe Grandinetti”, reza el comunicado.

El Pepe de la gente

Diego Vergara

Hoy digo buen dia y más fuerte que nunca. En memoria tuya, hago un parate: comento un ratito por vos. Sé que me vas a entender y dar el ok, siempre pulgar arriba, 5 barra 5. Se me fue mi compañero Pepe Grandinetti. Seguramente a un mejor viaje, ese que tanto lo hizo conocer el mundo de punta a punta con su querido básquet. Defendiendo a su Santa Fe de la Vera Cruz y su pueblo argentino. Difícilmente no lo hayan conocido. Raro que no te hayan contado una anécdota.

Verlo caminando por López y Planes con sus bolsillos llenos de papeles de lotería (de la quinela como decía él) para anotar algun teléfono, y si no, para llevar los puntos y la progresión de un partido de básquet.

Me animo a decir, con profundo respeto a su memoria, que para él, el básquet lo ponía casi a la misma altura de su familia. Cumplí varios sueños junto a él y por él. Ser un poquito de su vida, me abrió puertas, lo disfrute dentro y afuera de una cancha.

Siendo un nene, prendáa la radio para escucharlo esos minutos en cada emisora donde estuvo. Trabajar con él fue disfrutarlo, reirme, enojarme y preparar el próximo encuentro, y terminar tomando lisos en Punto Q. ¿Me creen si les digo que hacerle un asado en su casa fue hermoso? Bueno, imaginen ese cariño de abuelo que todo nieto desea desde su más infinito amor.

Mientras se me caen un par de lágrimas, quiero que sepan que no fue en vano ir a buscarlo, acompañarlo y sentirme parte de esta maravillosa carrera que él solo construyó a base de que querer, es poder.

Casi nunca un no. Siempre con fe y su Jesús, que lo llevará para que le cuente un montón de cosas y hacerlo reir. Cuántas cosas se me vienen a la cabeza. Hablamos de todo, hasta de política, y su incondicional amor a Perón y Evita, pero su reconocimiento también a todo aquel actor que reivindicara la clase social trabajadora.

A Pepe se lo llevan a un viaje maravilloso. Con sus lentes ahumados, su bolsito de club, sus anotaciones y una fuerte luz para cuidar de su familia, nietos y amigos.

Y lógicamente, no faltará mención al deporte que amó, que fue el básquetbol, a su querida Santa Fe, su incondicional Argentina.

Te voy a extrañar, no sin antes recordar tu frase: “oyentes y demás compañeros, augurio de una noche feliz”. Te quiero Pepe, cuidame desde donde estés. Tu amigo, el Turco Vergara.