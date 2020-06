https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.06.2020

Luego de la denuncia de Guillermo Pérez Roldán Zabaleta anunció un protocolo de asistencia A raíz del caso de lo declarado días atrás por el ex tenista, el vicepresidente a la Asociación Argentina de Tenis aseguró que están trabajando en un sistema para cuidar a los jóvenes que practican el deporte y son víctimas de abusos o agresiones.

El vicepresidente a la Asociación Argentina de Tenis, Mariano Zabaleta, aseguró que están trabajando en un protocolo para asistir a los niños y jóvenes que practican el deporte y son víctimas de abusos o agresiones, a propósito del caso denunciado días atrás por el ex jugador Guillermo Pérez Roldán.

“Trabajamos con los padres y tenemos un profesorado de primer nivel en Argentina para instruir a entrenadores, además de una organización que estamos a punto de largar para que los chicos y las chicas que sientan una agresión, abuso o lo que sea, puedan levantar el teléfono y llamar a alguien de un grupo especializado de psicólogos”, explicó Zabaleta en el programa Marketing Registrado.

Zabaleta se expresó así luego de la denuncia realizada por el ex tenista Guillermo Pérez Roldán en el diario La Nación en contra de su padre y entrenador, Raúl Pérez Roldán. “Si yo contara las cosas fuertes, como perder un partido, entrar en una habitación y que te peguen una piña en medio de la boca con el puño cerrado. O que te metan la cabeza en un baño o que te agarren a cintazos arriba de una cama”, dijo Guillermo sobre Raúl, al que acusó también de haberlo estafado económicamente.

“Guillermo es como un hermano para mí (dijo Zabaleta), hablo mucho con él y se quiere involucrar. Cuando le conté de esta comisión que estamos armando, él me dijo que quiere venir, dar charlas en Argentina y que ningún pibe pase por esto nunca más”, señaló el vicepresidente de la AAT.

“Yo con Guillermo vengo hablando hace 20 años, porque lo quiero y es alguien que me ayudó mucho. Viví muy de cerca muchas de las cosas que le pasaron. Me siento muy orgulloso de él, porque como le dije, esto es un puntapié a un problema que existe en todos los deportes y que la m11ayoría de las veces siento que no se cuenta o se oculta”, cerró Zabaleta.

* “Si yo te contara realmente las cosas fuertes, como perder un partido, entrar en una habitación y que te peguen una piña en medio de la boca con el puño cerrado o te agarren a cintazos. O un robo de cuatro o cinco millones de dólares. Todo lo que gané jugando al tenis, al otro día no lo tenía. Mi vieja (Liliana Sagarzazu) y mi viejo firmaron para sacarme la plata de mis cuentas”, fueron algunas de las duras afirmaciones del ex tenista, en alusión a su complejo pasado.

