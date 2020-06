https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.06.2020

“Las mujeres transgénero son mujeres,” afirmó Radcliffe Daniel Radcliffe se "despegó" de las polémicas declaraciones de J. K. Rowling

No es la primera vez que los fans de la autora J.K. Rowling se enfrentan a las declaraciones tránsfobas de la británica. Esta vez, la escritora, que el pasado diciembre se mostró públicamente de acuerdo con un investigador que afirmaba que el sexo biológico no debe ser 'modificado', ha criticado el titular de un articulo que rezaba así: “Creando un mundo más igualitario después del COVID-19 para la gente que menstrúa.”

A lo que ella contestó. “‘Gente que menstrúa'. Estoy segura de que había una palabra para esa gente. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?'", escribió la actriz, en vez de usar la palabra anglosajona para mujeres, 'women'.

Después de las críticas (que no tardaron en llegar) la actriz se excusó diciendo que había sido "empática con la gente trans durante décadas". Sin embargo, añadió: "Me manifestaría con vosotros si fueseis discriminados por ser trans". “Además, mi vida ha sido como ha sido por ser mujer. No creo que sea tan horrible decirlo".

Ahora, Daniel Radcliffe, que no quiere convertir toda esta polémica en una lucha entre él y la autora, aseguró en un ensayo publicado en la web The Trevor Project, que sentía que debía pronunciarse al respecto porque su relación con las películas de Harry Potter no solo era innegable sino que además lo habían convertido en un actor famoso en todo el mundo. “Las mujeres transgénero son mujeres,” escribió Radcliffe. "Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo".

El actor, que insistió en que lo importante no eran ni él ni Rowling, quiso disculparse con los fans de la saga que se habían sentido mal por los comentarios vertidos por la autora. "Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa; ... si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que son homosexuales o bisexuales; si encontraste algo en estas historias que te apeló y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces, eso se queda entre tú y el libro que has leído, y es sagrado”, escribió Radcliffe.

“Y en mi opinión, nadie puede tocar eso. Para ti significa lo que tú quieras que significa, así que espero que estos comentarios no lo contaminen demasiado”, zanjó el actor.