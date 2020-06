https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.06.2020 - Última actualización - 17:25

17:24

La vicepresidenta publicó un video en el que afirmó que el accionar de la Afi durante el gobierno de Macri es “un verdadero escándalo”. Y volvió a calificar las acusaciones en su contra como “casas armadas”.

Duro cuestionamiento a Macri Cristina en tribunales como testigo contra el espionaje La vicepresidenta publicó un video en el que afirmó que el accionar de la Afi durante el gobierno de Macri es “un verdadero escándalo”. Y volvió a calificar las acusaciones en su contra como “casas armadas”. La vicepresidenta publicó un video en el que afirmó que el accionar de la Afi durante el gobierno de Macri es “un verdadero escándalo”. Y volvió a calificar las acusaciones en su contra como “casas armadas”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner se presentó en calidad de testigo ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, en el marco de una investigación por supuesto espionaje ilegal de parte del gobierno de Mauricio Macri. La vicepresidenta llegó al juzgado a las 13:50, acompañada por su abogado, Carlos Beraldi, y se retiró cerca de las 16:30, tras entrevistarse con el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.

El objetivo de la citación fue que la titular del Senado tomara conocimiento de las supuestas tareas de espionaje de las cuales habrían sido víctima durante la anterior gestión. Tras interiorizarse sobre las maniobras, la vicepresidenta tiene ahora la posibilidad de presentarse como querellante en la causa.

Antes de arribar a los tribunales, la ex mandataria publicó un video en sus redes sociales, en el que afirmó que el caso es un “verdadero y auténtico escándalo”. “A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era (Claudio) Bonadio en Comodoro Py, por causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. ¿Qué cosa no? En aquellas oportunidades llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo”, señaló Cristina Kirchner.

“Es raro que no me sigan, porque la causa por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo. Inédito, inédito escándalo diría yo”, recalcó. La ex presidenta expresó: “¿Qué por qué lo digo? Escuchá bien: La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores y como a sus propios dirigentes ¡Increíble!”.

“El estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri digo, ¿no? Le vendió a todos los argentinos que venía a combatir el narcotráfico. ¡Dios mío! ¡Cuánta mentira y cuánto cinismo!”, subrayó Cristina Kirchner.

“Desde la dictadura”

La ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que “el espionaje viene desde la dictadura” y “se extendió en el tiempo”, en tanto que destacó la importancia del trabajo de la titular de la AFI, Cristina Caamaño.

“Si bien fue un fenómeno regional, en la Argentina tuvo ese aditamento de los servicios que prestaban los agentes de inteligencia, para armar causas en base a relatos que se construían con indicios”, remarcó Gils Carbó en declaraciones radiales.

“El acto de espionaje viene de décadas, desde las dictaduras, y que se extendió en el tiempo. Por eso es tan importante el trabajo de este Gobierno y el de Cristina Caamaño”, consideró. Asimismo, la ex procuradora subrayó que “la riqueza del mundo es que haya diversidad de opiniones”; “pero instalar un proyecto neoliberal de corte autoritario, mediante la propaganda propia del stalinismo y con el aparato de espionaje, es ultrajante”.

“Tiene que haber una reformulación de la función de los espías en cuanto a su contenido. Deben estar en función de la protección de nuestros recursos económicos, naturales, además del terrorismo”, consideró. En ese sentido, sintetizó que “hubo una práctica de utilizar los servicios de inteligencia para fines personales”.

“El macrismo tenía antecedentes por lo que es de cuestionar el accionar de la Justicia, que no actúa en su debido momento y permite que estos actos se repitan”, concluyó.