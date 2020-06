Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Calma en el vecindario

UNA VECINA

“Tranquilidad perdida por perros. En Altos del Sauce, en calle Suecia al 1100, hace casi 2 años personas se mudaron con 4 perros. En todo el día no hay moradores, regresan por la noche. Los canes ladran sin parar a toda persona, animal o vehículo que pasa frente a los 20 metros que tiene la propiedad con tejido, a través del cual los animales pueden ver. Los vecinos no soportan tantos ladridos y se mensajean, quejándose. Si bien se pidió que coloquen algo para que los perros no alcancen a ver hacia la calle, nada han hecho en estos casi dos años. Parece que no les interesa la paz de la manzana, ya que se los escucha a más de 50 metros, en las 4 direcciones. La casa y el terreno son muy amplios. Si por seguridad los tienen, podrían buscar la manera de no fastidiar y ser mejores vecinos. Estoy harta de no tener tranquilidad, no se puede hablar por teléfono, no se puede dormir la siesta, ni se puede escuchar la TV, no hay paz”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Las reformas oportunas son arreglos amistosos con un amigo que está en el poder. Las tardías, términos impuestos a un enemigo derrotado, las reformas tempranas se hacen a sangre fría. Las tardías en un estado inflamatorio. Si las reformas se retrasan pierden, pues, gran parte de su eficacia; pero si bien el interés del pueblo exige que una reforma moderada es permanente. En principio, se debe tender a conservar, pero cuando ha desaparecido la razón de ser de una institución es absurdo no conservar si no su carga”.

Luminarias

BLAS DUARTE

“La luz frente al ingreso al Registro Civil, de calle San Luis, frente a la plaza España no funciona, desde hace tiempo. Asimismo, en la calle paralela, Belgrano, frente a la terminal de colectivo, al ingreso, hay 3 columnas de luz que no funcionan. Tarea pendiente de la Municipalidad”.

Aniversario de Laguna Paiva

ALFREDO SALOMÓN

“Este 5 de junio pasado se cumplieron 107 años de la Fundación de Laguna Paiva. Su fundador fue Reinaldo Cullen, nacido en 1857. Vivió 57 años, es decir que murió en 1914. La fundó un 5 de junio de 1913. Es importante tenerlo presente”.

Circulación viral

AMALIA ISSA

“Estoy indignada y desorientada. Ya hace 3 meses que estoy cumpliendo el aislamiento y estoy sola en mi casa, para que Santa Fe esté bien, y ahora me entero de que dejaron entrar del lado de Reconquista una doctora infectada de coronavirus al hospital Iturraspe. ¿Cómo permiten esto nuestros gobernantes?, ¿quieren que se contagie toda la Argentina? Era en el Chaco, de ahí pasó a Villa Ocampo y de allí a Reconquista, ¿no saben cuidar?, ¿para qué están los políticos? Es una vergüenza. Yo, como ciudadana santafesina y persona de riesgo (y encima mi hijo vive cerca del hospital Iturraspe y es asmático) les pregunto al gobernador y al intendente cómo dejaron entrar a esa persona a Santa Fe, ¿no hay hospitales en Reconquista para atender a la parturienta, que tuvieron que venirse hasta aquí? ¡¡¿Cómo dejaron entrar a Santa Fe a esa doctora contagiada??!! Ahora en el hospital Iturraspe tenemos una bomba de tiempo. A su alrededor están los barrios periféricos y la cárcel, es decir zona de riesgo. Esperemos que esto no genere contagios en Santa Fe. Han puesto en riesgo la salud y la vida de los santafesinos”.