Por Ángel José Sciara ¿Y por casa cómo andamos? ACERCA DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA POLÍTICA. OTRO MODO DE VER (II).

En tanto la principal “vacuna” para contener la pandemia es el aislacionismo, la crisis económica y social que se genera afecta tanto la producción de bienes y servicios (crisis de oferta), como la capacidad de compra de la población (crisis de demanda agregada). En este sentido, es mucho más grave que la crisis de demanda, extendida en el tiempo, del 2008/9. Por eso, utilizar medidas de aumento de la demanda agregada sin que pueda esperarse una respuesta productiva es contraproducente, un derroche de financiamiento. Sin embargo, la crisis deviene en una caída de la demanda agregada en tanto caigan las decisiones de inversión y aumente el desempleo. En consecuencia, cae la recaudación de impuestos, desfinanciándose el sector público en todos sus niveles.

Las actividades productivas originalmente no afectadas por la cuarentena impuesta fueron, básicamente, las productoras de bienes y servicios esenciales o críticos, esto es, todo el sistema de salud, alimenticio y de transporte de mercancías, para las cuales se permitió la circulación de los trabajadores y empleados involucrados. En tanto otras fueron totalmente paralizadas: espectáculos públicos, turismo, gastronómicos, etc. Por su parte, el aislacionismo “per se” impide el ejercicio de algunas actividades como la prestación de servicios personales o domiciliarios.

En las actividades esenciales durante el mes de abril trabajó un 30-35% de la fuerza laboral, percibiendo sus salarios; para un 40% de trabajadores informales, cuentapropistas, monotributistas, etc., la compensación de sus ingresos perdidos es fundamental y el resto o no trabaja o lo hace “on line”, si su actividad lo permite, requiriendo también suplementar sus ingresos y/o viabilizar su endeudamiento.

El Estado como / en la solución

Y, entonces, apareció el Estado. Siempre presente, o como problema o como solución (Peter Evans). En esta situación, como en muchas otras, el mercado es incapaz de resolver el problema. Y sus profetas siguen repitiendo sus dogmas mientras el virus se expande y sega vidas por doquier.

El Estado debe hacer todo lo que sea necesario con sus políticas públicas en esta situación fuera de lo común. Como tal, no hay experiencia ni manuales para su tratamiento; hay que imaginar, actuar y corregir. No sólo la política fiscal y monetaria, sino la de ingresos y producción. No valen medias tintas en esto, cuando lo que está en juego es el derrumbe del sistema productivo.

En la ejecución de las políticas públicas es clave su desburocratización, el involucramiento de todas sus instancias ejecutivas, por ejemplo, el sistema bancario, en una gestión que requiere rapidez en llegar a sus objetivos. No es fácil. Y rediseñar los procedimientos y trámites y asunción de compromisos, requiere tiempo.

La crisis de oferta obliga a mirar con detenimiento el aparato productivo, particularmente de aquellas actividades que ven disminuida o cancelados sus procesos productivos por el aislacionismo impuesto a sus trabajadores. El objetivo aquí es evitar la destrucción del capital productivo (líneas de financiación del capital de trabajo de las pymes a tasa cero; beneficios laborales y previsionales, etc.) y preservar a los trabajadores y sus capacidades laborales (evitar despidos y capacitarlos). Un capítulo aparte se merecen las restricciones a los trabajadores informales, los monotributistas y cuentapropistas productores de bienes y prestadores de servicios, todos los cuales deben ser atendidos en sus ingresos. La implantación del ingreso familiar de emergencia cubre mucho de estos casos.

Pero las medidas que se tomen hay que implementarlas para la coyuntura, momento clave, pero pensando también sus efectos en el día después, intentando no agravar lo que sin duda será una situación social y económica muy crítica. Concomitantes unos, después otros, vendrán la negociación de la deuda externa, la inflación, el desempleo, el endeudamiento familiar y empresarial, la pobreza, los problemas y distorsiones estructurales, desde dónde quedemos.

En primer lugar, deben cubrirse por el Estado todos los gastos e inversiones que demande el sistema de salud pública, el sistema educativo y la asistencia alimentaria e ingresos a sectores más desprotegidos. Sin duda, ello generará un incremento del déficit presupuestario (en un 2,5% del PBI, dicen), para cuyo financiamiento se deberá recurrir a la emisión monetaria, dado el cierre del mercado de capitales para el país. Aunque puede discutirse y encontrar consensos, para el establecimiento de impuestos de emergencia, por ejemplo, a las grandes fortunas. El proyecto de una renta básica universal, que implica necesariamente un nuevo sistema tributario, quedaría como tarea pendiente.

En un país federal, las provincias también requieren financiamiento adicional ante la caída de sus recursos propios y los coparticipables y el aumento de los gastos de su competencia, también el gobierno central debería recurrir a la emisión monetaria. En todos los casos, el papel de banco central en la programación e instrumentación de este financiamiento, la magnitud y su destino, es fundamental para atender sus consecuencias futuras.

Por eso, se piensa en las cuasimonedas como opción, tanto a nivel nacional y provincial. La situación actual no lo ameritaría, lo que no es óbice para que se lo considere. En tanto, se consiga una ordenada y adecuadamente administrada emisión monetaria por el Banco Central, las cuasimonedas nacionales y, especialmente, las provinciales, tienen más contras que pro; nos parecen un despropósito. La situación posterior ya la conocemos: el estado nacional debió “salvar” a las provincias que sí lo habían hecho, utilizando recursos pertenecientes a todas. Paradójicamente, por no emitirlas, la provincia de Santa Fe se vio perjudicada en ese salvataje años después.

El mantenimiento de las capacidades productivas (máquinas, obreros y empleados) es una base indispensable para el largo proceso de recuperación que nadie sabe cómo será. Que sea en V es muy difícil, que sea en U es poco probable, quizá pueda ser en L y los pesimistas lo ven en I, obviamente, el menos deseable. El necesario cambio de expectativas debe llegar antes que el capital productivo se destruya.

La pandemia nos toma en tiempos de un largo estancamiento económico. Las desigualdades sociales aumentarán. Las preexistentes son tan crueles que crean más privilegios en la crisis: la imposición de la cuarentena es una igualación entre desiguales, por lo tanto, más desigualdad; por ejemplo, hacer el aislamiento en el country cerrado o en un barrio de la periferia urbana.

Es una inigualable oportunidad (como toda crisis) para analizar críticamente las políticas públicas, ahora es el momento de discutir, donde corresponda, cómo se va a distribuir el costo económico de la pandemia; cómo se conseguirá convocar a la solidaridad intersectorial; cómo las decisiones paliativas necesarias en la coyuntura no tienen que consolidar las distorsiones estructurales históricamente conformadas; cómo diagnosticar el nuevo capitalismo nacional para establecer las adecuadas regulaciones a su funcionamiento, en suma, definir políticas públicas integrales y preventivas, no asistencialistas.

Es pensar, además, como condición “sine qua non”, en el Estado del día después. Hoy no es el momento de pedirlo a quienes gestionan, cuando de lo que se trata es de tomar decisiones, inmersos en el proceso que se quiere controlar y que se manifiesta con inusitada rapidez. Pero vale la pena adelantar que debiéramos intentar tener un aparato estatal menos burocrático, con capacidad organizativa y de gestión, con un relacionamiento dominante frente al mercado, un Estado protector en lo social y económico, regulador de un nuevo proceso de desarrollo sostenible e inclusivo.

