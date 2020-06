La luna de Saturno se desplaza 100 veces más rápido de lo que se creía

Un reciente estudio reveló que la luna Titán se desplaza unos 11 centímetros por año, según los datos revelados por la nave espacial Cassini de la NASA.

​Los astrónomos sabían que Titán se alejaba de Saturno pero estimaban que su velocidad era mucho menor a la que se descubrió, por ello, nadie ponía en discusión las teorías de formación de este planeta hasta ahora.

Según los investigadores, este descubrimiento puede abrir un debate sobre la edad de la formación del planeta Saturno, pues si bien se sabe que este planeta se formó hace 4.600 millones de años en los primeros días del sistema solar, existe una mayor incertidumbre sobre cuándo se formaron los anillos del planeta y su sistema de más de 80 lunas. Actualmente, Titán se encuentra a 1,2 millones de kilómetros de Saturno, mientras el estudio sugiere que la luna comenzó mucho más cerca de Saturno, lo que significaría que todo el sistema se expandió más rápido de lo que se creía anteriormente.



"Este resultado trae una nueva pieza importante del rompecabezas para la muy debatida cuestión de la edad del sistema de Saturno y cómo se formaron sus lunas", dijo Valeri Lainei, autor principal del estudio.

