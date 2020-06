https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.06.2020

Así lo informó el club en un comunicado

Scocco le dijo a River que no renovará su contrato y está cada vez más cerca de Newells

El delantero Ignacio Scocco le comunicó esta noche al entrenador Marcelo Gallardo que decidió no renovar su contrato con River, por lo que probablemente retorne a Newell´s Old Boys de Rosario para culminar su carrera futbolística.

