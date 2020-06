Internaron a Carlos Nair Menem por un cuadro respiratorios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hijo del expresidente se sometió a varios estudios y a un hisopado para saber si tiene coronavirus. Su palabra y el posible diagnóstico.

Carlos Nair Menem reveló que su salud sufrió un nuevo traspié, ya que fue internado por problemas respiratorios que serían consecuencia de un severo cuadro de neumonía, y se encuentra a la espera de los resultados para saber si tiene coronavirus.

Carlos Nair Menem reveló que su salud sufrió un nuevo traspié, ya que fue internado por problemas respiratorios que serían consecuencia de un severo cuadro de neumonía, y se encuentra a la espera de los resultados para saber si tiene coronavirus.

"Ya venía con mucha tos, me había subido la temperatura, llamé a mi obra social y decidí internarme. Estoy en una clínica de San Martín. Lo hice a las 6 de la mañana y llegue a la clínica por mis propios medios", reveló el hijo del expresidente Carlos Saúl Menem sobre la complicación que padece y que lo llevó a realizarse por prevención un hisopado para descartar posibilidad de COVID-19.

"Se hizo hisopado por protocolo, por las dudas, yo también lo pedí ya que estamos, porque tenía tos y fiebre, y decidí que me hagan todo el estudio completo. Aparentemente tengo una neumonía severa. Por suerte no tengo otros síntomas, tengo olfato, gusto, no me duele el cuerpo ni nada de eso", aseguró el mediático, y sumó que no se expuso a ningún peligro para haberse podido contagiar.

"Desde que empezó la cuarentena no nos juntamos más con mis amigos o familia, por las dudas. Iba a hacer las compras esenciales para mi casa. No tomaba mate con nadie, no iba a ninguna casa, solo salía a hacer las compras, no creo que esto sea coronavirus", sostuvo el exparticipante de Gran Hermano Famosos.

Además, Carlitos relató que cuando llegó a la clínica debió someterse a diversos estudios y que eso lo tiene agotado, ya que se lo escuchaba con una voz muy cansina en su entrevista con el programa de Guillermo Andino. "Me hicieron placa de torax, tomografía de torax, análisis de sangre, hisopado, no dormí en toda la noche, me hicieron muchos estudios", contó Menem, y añadió que la primera en enterarse de su familia fue Zulemita.

El hijo del senador nacional por la provincia de La Rioja fue indagado sobre sus actividades previas a que se dictase el aislamiento preventivo, social y obligatorio, y contestó que el contexto lo llevó a profundizar su adicción al cigarrillo. "Antes de la cuarentena yo estaba yendo al gimnasio. Pero entre las noticias, el encierro y la angustia que te agarra es duro, fumás el doble. Ya estaba fumando cuatro atados de cigarrillos por día, aunque no tenía antecedentes de nada de esto. Yo no tengo problemas para respirar, definitivamente tengo que dejar de fumar", reflexionó Carlos, cuyo historial médico posee desmayos, un accidente automovilístico y vinculación con las drogas,