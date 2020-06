https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Presenta un cuadro de neumonía severa Carlos Nair Menem dio negativo de coronavirus, pero seguirá hospitalizado

Carlitos Nair Menem decidió ir a una clínica de San Martín porque tenía un cuadro de tos y fiebre. Allí le realizaron varios estudios médicos y determinaron que se quedara internado porque tenía una neumonía severa. Debido a los síntomas también se activó el protocolo y le realizaron un hisopado para ver si tenía COVID-19.

“Venía con mucha tos y me subió la temperatura. Entonces decidí llamar a la obra social y vine por mis propios medios a internarme. Prefiero resguardarme por las dudas... No dormí en toda la noche, me hicieron varios estudios, placa de tórax, tomagrafía de tórax, análisis de sangre, hisopado", dijo el hijo de Carlos Saúl Menem, en una entrevista telefónica con el programa Informados de todo de América.

El ex participante de Gran Hermano relató que desde que comenzó la cuarentena obligatoria, optó por no ver a sus familiares y solo salía de su casa para hacer las compras esenciales. "No iba a ninguna casa, ni tomaba mate con nadie. No creo que sea coronavirus. Pero si es, hay que pelearla y a salir adelante, no pasa nada”, señaló.

“Vivo acompañado por una persona (su novia). Yo estoy en la parte de arriba y abajo hay un negocio donde hay gente trabajando. Nadie presenta síntomas de nada”, agregó Carlitos Nair durante la charla telefónica con los periodistas Guillermo Andino y Pía Shaw.

Después de unas horas, finalmente se supo el resultado del hisopado del hijo del ex Presidente de La Nación. “El test de #COVID19 le dio negativo a Carlos Nair Menem. Tiene neumonía con principio de tuberculosis. En 3 días le dan el alta”, escribió el periodista y conductor Ángel de Brito desde su cuenta oficial de Twitter.

Nair había señalado que la neumonía severa estaba relacionada directamente a su problema de tabaquismo: “Fumaba cuatro atados de cigarrillos por día (...). Entre las noticias, el encierro y la angustia que te agarra, fumás más y más”. También aseguró que tras esta internación buscará dejar de fumar para cuidar su estado de salud general.

El hermano menor de Zulemita Menem ha tenido una vida muy intensa, rodeado de algunos escándalos. Hace unos años, estuvo internado por otros problemas de salud, como cuando se disparó de manera involuntaria en una de sus piernas. Tras este grave accidente, empezó a tomar morfina para calmar los fuertes dolores y se hizo adicto. Debido a los excesos con las drogas, estuvo internado en una clínica psiquiátrica.