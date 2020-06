https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Surgieron de grupos independietes y apuntan a generar las condiciones para desarrollar clases y funciones de teatro. Entre otros puntos, establecen la reducción a la mitad de la cantidad máxima de espectadores y el uso obligatorio de tapabocas. Fueron puestos en común en una charla virtual que organizó la Escuela de Espectadores de Santa Fe.

ELABORADOS EN BUENOS AIRES Y EN CHUBUT ¿Qué proponen los protocolos para permitir la vuelta del teatro? Surgieron de grupos independietes y apuntan a generar las condiciones para desarrollar clases y funciones de teatro. Entre otros puntos, establecen la reducción a la mitad de la cantidad máxima de espectadores y el uso obligatorio de tapabocas. Fueron puestos en común en una charla virtual que organizó la Escuela de Espectadores de Santa Fe.

Con el paso de los días, de acuerdo a los datos que surgen en relación al Covid-19, nuevas actividades se flexibilizan y entran en la nueva normalidad. Es decir, se pueden realizar cumpliendo con las medidas sanitarias. Entre las que restan por reabrir figura el teatro: las salas todavía no tienen la posibilidad de realizar funciones con público y tampoco se pueden dictar clases en talleres. La situación que atraviesa el sector se debatió recientemente en una charla virtual organizada por la Escuela de Espectadores de Santa Fe y el Centro Cultural Provincial, donde se pusieron en común distintos protocolos elaborados en el país para avanzar hacia la reapertura de las actividades teatrales con espectadores.

Las experiencias que se presentaron fueron las de Teatristas Autoconvocades de Chubut (Red Provincial de Teatro) y de Profesorxs Independientes de Teatro de CABA (PIT).“El teatro es un espacio sagrado que condensa lo ritual y el teatro en su ritualidad, en su unión; nos brinda el espacio para pensarnos, repensarnos e imaginar otros mundos posibles. Creemos imprescindible que encontremos la forma de flexibilizar nuestras prácticas, con los protocolos presentados”, fundamentan desde la entidad Chubut. Mientras que desde CABA, sostienen que la actividad de los talleres “no puede suplir las clases de forma virtual de manera sostenible. El teatro no puede funcionar a través de plataformas online, siendo la presencia su característica intrínseca. Esto nos deja en un lugar de enorme vulnerabilidad y nos mueve a articular todos nuestros recursos para volver a dar clases de manera presencial y segura cuanto antes”.

Chubut

La red que nuclea a los artistas de teatro chubutenses, plantea en su protocolo para realizar las clases de teatro presenciales que “cada estudiante tendrá un espacio personal de 1,80 x 1,80 metros y cada cuadrilátero será delimitado con cinta sobre el piso y estará distanciado del otro cuadrilátero (1,5 entre uno y otro)”. A su vez, señala que la cantidad de participantes en cada clase será determinada por las medidas del espacio. Deberá haber un solo coordinador que también tendrá su cuadrilátero de acción, del cual no saldrá.

Otro punto establece que se trabajará sin calzado y cada estudiante debe cambiarse la ropa de calle para la clase, que no tendrá contacto físico y durará hasta dos horas. Se puntualiza además que el teatro se compromete a tener disponible alcohol en gel, a mantener todas las áreas desinfectadas y ventiladas, a tener el registro del armado de los grupos y a solicitar una declaración jurada donde conste que los participantes no tienen síntomas, que de haberlos tenido cumplieron con la cuarentena y que no son contacto estrecho de alguien portador del virus.

Para las funciones presenciales, se pone énfasis en que se reducirá a la mitad la cantidad máxima de espectadores de cada sala, dejando libre una butaca o espacio entre cada uno de ellos. La venta de entradas será por reservas y se cobrará al momento de ingresar o por transferencia o pago electrónico. En función de las características edilicias de cada espacio el ingreso será directo a la función o se podrá esperar en la recepción. A su vez, cada espectador debe usar tapaboca durante la función. Las normas de higiene que debe cumplir cada sala es similar a las que se plantean para los talleres.

CABA

El protocolo desarrollado en CABA marca, para los talleres, una distancia entre estudiantes de 2 metros en espacios cerrados (en caso de espacios abiertos podrá ser de 1,5 metros). “Se procederá a adaptar y organizar las clases, así como el espacio de la sala, para garantizar el distanciamiento obligatorio”, indica. A su vez, la cantidad de estudiantes y docentes trabajando en la sala quedará determinado calculando los metros totales de la sala dividido 4m2. En caso de que la clase posea un número de estudiantes mayor al máximo permitido por el metraje de la sala, se tendrá que dividir la clase en dos. Es decir, se deberá dar dos clases en lugar de una.

Otra idea que plantean desde PIT es acortar la duración de la clase y el uso de máscaras transparentes. También se dispone que cada estudiante y docente deberá concurrir con alcohol en gel o alcohol común para higienizarse las manos. El protocolo dispone a su vez reforzar las medidas de higiene personal y facilitar los elementos necesarios para ello. Y sugiere que estudiantes en el grupo de riesgo no asistan a las clases y tampoco aquellos que para hacerlo deban circular de un distrito a otro.

Se pone especial hincapié en la higiene del establecimiento, en la posibilidad de que se controle la temperatura de los participantes o bien que se elabore una breve declaración jurada diaria para cada estudiante, al ingreso del establecimiento, donde se conste que no tuvo alguno de los síntomas de COVID-19 dentro de las últimas 24 horas. En relación al uso de espacios comunes, se determina el ingreso al establecimiento de a una persona a la vez, dejando el calzado en la entrada del establecimiento y las zonas donde los estudiantes dejen sus pertenencias debe estar organizada para que la cantidad total permitida de estudiantes tenga espacio suficiente para dejar sus pertenencias sin contacto con otras.

El trabajo en Santa Fe

En el caso de Santa Fe, fue la primera provincia en contar con un Protocolo de Higiene y Funcionamiento para Servicios Culturales y Artísticos, a través del cual se apuntó cumplir con todos los requisitos sanitarios para generar la reactivación parcial de la actividad cultural, una de las que más se vio resentida por el aislamiento social obligatorio. Esto posibilitó la realización de conciertos en espacios públicos, hacer el registro de los mismos, hacer la difusión por streaming y permitir que los artistas puedan comercializar esos shows a través de plataformas de pago virtual. Bajo esta guía, se realizan ciclos sin público presencial, como “La seguimos en casa” y “Escena despierta”, este último organizado por el Centro Cultural Provincial.