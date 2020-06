https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.06.2020 - Última actualización - 11:22

11:16

Sea a través de un Reducido para definir los ascensos o la disputa de las nueve fechas pendientes como se le dará fin a la temporada, la Crema lo afrontará con futbolistas propios. A fin de mes vencen los contratos de toda la base titular y no se renovarán.

En Rafaela Atlético jugará con juveniles lo que quede del torneo Sea a través de un Reducido para definir los ascensos o la disputa de las nueve fechas pendientes como se le dará fin a la temporada, la Crema lo afrontará con futbolistas propios. A fin de mes vencen los contratos de toda la base titular y no se renovarán. Sea a través de un Reducido para definir los ascensos o la disputa de las nueve fechas pendientes como se le dará fin a la temporada, la Crema lo afrontará con futbolistas propios. A fin de mes vencen los contratos de toda la base titular y no se renovarán.

Juan Carlos Scalzo

“Si jugamos un reducido pondremos jugadores del club”, admitió Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de fútbol del club de barrio Alberdi en nota con un medio porteño, reconociendo públicamente, y por primera vez, los planes que tiene la Comisión Directiva ante los inconvenientes económicos que atraviesa la institución.



Si bien los problemas en las cuentas son los que obligan a esta estrategia, la vuelta a un proyecto que apuesta fuertemente a lo formativo, entusiasma al mundo albiceleste porque es un trabajo que conocen muy bien y dio grandes frutos en el pasado, al proveer de jugadores a granel a equipos que alcanzaron históricos logros deportivos.



Las idas y vueltas sobre la continuidad o no de la principal competencia de ascenso resulta inquietante y preocupante para gran parte de los equipos, que no saben si mantener o desarmar, total o parcialmente, sus planteles, en particular aquellos con aspiraciones y potencial económico para subir a Primera, pero en Atlético la decisión ya está tomada y se desprenderá de todos los profesionales que fueron la base titular desde el comienzo de la temporada hasta la suspensión del fútbol.



“Si tuviéramos que arrancar mañana, pasado, en agosto, septiembre u octubre, con un reducido para un ascenso lo haremos con los jugadores propios del club”, dijo Castro de manera tajante y para que no queden dudas, en una entrevista con Sportia, por TyC Sports.



“Ventajitas”



Después, se refirió a las deudas que el club tiene con los futbolistas a los que se le termina el contrato y es necesario convenir antes de la finalización del vínculo para no sufrir demandas posteriores, y aseguró que las conversaciones están bien encaminadas y no se comprometen recursos que no se tienen ni se tendrán. “No me animaría a prometer una plata que no se si la voy a tener. Estamos sufriendo la pandemia económica, hemos tratado caso por caso, aún nos falta algunos, pero llegaremos con todos a un acuerdo”, señaló el directivo. En esta situación se encuentran 16 jugadores.



En la entrevista, el dirigente cremoso también se dejó sentada su postura sobre la indecisión sobre la definición del torneo, el juego de intereses entre los clubes, la puja por sacar partido de algunas situaciones, y el desgaste y estrés que genera ser dirigente de fútbol.



“Se que cuando estás ahí arriba, como le pasa hoy al presidente de AFA, y ves tantos intereses de tantos dirigentes, ya que todos tiramos agua para nuestro molino, así somos los dirigentes, somos hinchas antes que dirigentes, en mi caso en especial, se le hace difícil tomar una determinación. La argentina es difícil en todos los ámbitos de la vida, en el fútbol que se presta a estas ‘ventajitas’ (en alusión a los sucedido con Deportivo Riestra, que arrancó los entrenamientos sin autorización), y me da mucha lástima, te digo más, me dan ganas de irme, tengo el apoyo de hinchas, dirigentes que me piden aguantar un poco más y salir de esta, hoy el club está en la B Nacional y está sufriendo la pandemia económica”.



Y en el mismo sentido apuntó que le “da algo de impotencia ver que hablan tanto de fútbol con los intereses y por un ascenso. Pelee por 20 años por un ascenso, ascendí dos veces y descendí otras tantas y no es el fin del mundo”.

Se suman más arreglos económico

La dirigencia de la Crema confirmó que hubo acuerdo con tres futbolistas más: Alexis Niz, Junior Mendieta e Ijiel Protti. Con todos se llegó a un arreglo, no seguirán en el club, para el pago que se les adeuda. Vale recordar que días atrás ya se habían cerrado las negociaciones con Joaquín Quinteros, Ignacio Liporace y Sergio Rodríguez. Con Nereo Fernández se tiene todo avanzado pero aún el experimentado arquero no firmó los papeles. Los otros que terminan sus contratos son: Maximiliano Paredes, Franco Racca, Stéfano Brundo, Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Facundo Britos, Leonardo Acosta y Denis Stracqualursi.

Club del ascenso



“La Primera Nacional es un torneo que amo, somos de la B Nacional aunque hayamos jugado siete años seguidos en Primera División. Somos un club de la primera B Nacional, un club chico, de una ciudad chica y tratamos de hacer las cosas bien”, comentó Castro sin ningún tipo de complejo.