Sobre la final Aliendro: "Capaz jugaba y perdíamos 4 a 0"

En charla con Radio Gol (FM 96.7), el jugador sabalero Rodrigo Aliendro expresó: “Tuve esa mancha de la final, fue el momento más importante, ya que uno sueña pero nunca supe que estaba tan al alcance jugar una final internacional. Me costó un montón recuperarme y con el parate me estanqué”.



En cuanto a cómo fue esa lesión, dijo: ‘No me dolía nada, estaba bien, con muchas ganas, hacía cuatro días había nacido mi hijo y estaba muy feliz. Era la frutilla para el año perfecto. Cuando terminamos de entrenar hicimos un táctico, pateamos penales, y estaba convencido que patearía fuerte al medio si me tocaba hacerlo. Estaba atajando Nacho y le dije que se quedara parado para ver si podía entrar igual, nunca le pegué tan fuerte, pegué un grito, nunca sentí un dolor tan fuerte. Todos creían que estaba jodiendo, pero se me llenaron los ojos de lágrimas. Pateábamos tres penales y en el último me lesioné. Todavía no lo puedo creer, no sé por qué me pasó a mí, pero siempre creo que voy a tener revancha y que me voy a sacar esa espina. Mi hermano con los amigos fueron en colectivo a Paraguay”.



Luego, Aliendro agregó: “Fue durísimo, no faltaba nada para el partido. Al otro día jugábamos, no faltaba nada, estuve mal todo el día, al otro día del partido también, no lo podía creer, pero me dolió mucho más por haber perdido, ya que si salíamos campeones la lesión quedaba en un segundo plano. Estaba todo planeado, tácticamente habíamos hecho todos los movimientos, ya sabía con quién tenía que estar la mayoría del partido, estaba todo pensado. Veníamos entrenando con el mismo equipo desde hacía rato, el cambio de último momento cambió todo, nadie se lo imaginaba”.



Además, el ex Atlético Tucumán admitió: “Fue muy difícil, la espina me va a quedar hasta que me la pueda sacar y estoy convencido que así será. Colón tiene grandes jugadores para apuntar a algo importante”.



En cuanto a cómo tenían pensado marcar a Cristian Pellerano, la figura de Independiente del Valle ante Colón en la final, reveló: “Dependía de la zona donde jugara Pellerano lo íbamos a salir a presionar. Christian es más importante que yo por afuera, es mejor en el mano a mano, somos distintos. Pero capaz que ese día jugaba yo y perdíamos 4-0, lo pienso por ese lado”.