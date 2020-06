https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 10.06.2020 - Última actualización - 16:45

Fútbol Seis jugadores de la segunda división inglesa dieron positivo de coronavirus

Seis jugadores de la segunda división inglesa de fútbol, que tiene como líder a Leeds United de Marcelo Bielsa, dieron positivo este miércoles en los testeos de coronavirus.



La English Football League (EFL) confirmó en un comunicado que realizó testeos a 1192 futbolistas y al staff de los 24 clubes de la Championship, entre el domingo 7 y el martes 9, con seis positivos sobre cuatro equipos.



"Los jugadores o el personal del club que hayan resultado positivos se aislarán de acuerdo a las pautas proporcionadas por la EFL y solo aquellos que hayan resultado negativo podrán ingresar a las instalaciones del campo de entrenamiento", apuntó la EFL.



En la League One, sobre un total de 137 jugadores y el staff de cuatro clubes, hubo dos casos positivos que corresponden a un mismo equipo, mientras que la League Two no registró futbolistas afectados por Covid-19.



La EFL continuará con los testeos la próxima semana y los resultados se darán a conocer el miércoles 17. "La Liga no proporcionará detalles específicos sobre clubes o individuos" afectados, aclararon desde la página oficial.





Con información de Télam