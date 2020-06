https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.06.2020 - Última actualización - 20:10

20:05

Contacto 450-2575 / 155-080710 Línea directa

Felicitaciones

ALDO ESTEBAN DUCRANO CASALI

“Nicolás Loyarte: ¡¡¡felicitaciones!!! por tus trabajos publicados en El Litoral, en especial los relacionados a la Laguna Setúbal / Guadalupe / Quiloazas; como a la fauna de toda especie aparecida con la bajante del Paraná, y todo lo relacionado a nuestro verde / agua / litoral que nos rodea. Sería bueno recopilarlo en un buen libro, para que nuestro Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia, lo distribuyera en las aulas primarias y secundarias, cuando no también a los sindicatos, asociaciones, ONG, etc., en forma gratuita, para crecer en cultura, sabiduría, que nos ayuden a descubrir nuestra pertenencia, valorar, agradecer, cuidar, lo que hemos recibido y custodiarlo para las generaciones futuras. Agradezco tu trabajo, excelente”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

“La historia muestra que los hombres no son esencialmente buscadores de la felicidad, la paz, el conocimiento, o el poder sobre otros, o la salvación en otra vida. Cuanto menos no son éstos los propósitos primarios de los hombres. Cuando son así es porque han degenerado en su verdadera humanidad, porque la educación, el medio, o las circunstancias han deformado sus ideas o su carácter o los han hecho impotentes o viciosos. El hombre, en el mejor de los casos, esto es en su mayor humanidad busca en primer lugar realizarse el mismo, individualmente y con aquellos cercanos a él, en espontánea, libre actividad creadora, en un trabajo que consiste en la imposición de su personalidad sobre un medio recalcitrante”.

¿Paritarias?

DR. MARIO PILO

“Luego del paro sin contralor, nada menos que del transporte público, en los días en que se permitió abrir comercios, cuando desde las cámaras empresariales nacionales y locales, se advierte que el 65 % de grandes, Pymes y chicas no podrán siquiera pagar el aguinaldo 2020, y cuando los gobiernos nacional y federales comienzan a atreverse a abrir escuelas y colegios, la Amsafe de Sonia Alesso decide no asistir si no se realizan paritarias. Serían las únicas pedidas y se le otorgan aumentos, siendo que el año está perdido, sin excusas, lo sabe cualquier padre. No olvidemos que las clases, incluso antes de la cuarentena no empezaron por paros. Reiteramos: los derechos laborales, sobre todo docentes, son sagrados, ejercidos como todos dentro de la ley. Pero, ¿cómo? ¿no es que estamos solidarios en una lucha patriótica comandada por los líderes k, contra la pandemia del mal? ¿No es que los modelos sindicales, como Moyano, no piden aumentos ni por decreto, para ser solidarios; y que ATE y UPCN han acordado no tener paritarias para ser solidarios? Amsafe, UDA ¿son distintas? Es una excepción negativa. ¿Cuál sería, en todo caso, su aporte para la educación pública del año? ¿Continuarían las clases en diciembre 2020? No lo creo. Cosas veredes, amigo Sancho...”.

Vergüenza

ALFREDO SALOMÓN

“Ese fiscal que justificó la violación de esa pobre chica por parte de una patota inmoral debería ser sancionado y separado en forma inmediata de la Justicia. No se puede concebir una mentalidad trastornada en representantes que se suponen idóneos. Espero que la respuesta de la Justicia no se haga esperar para bien de todos”.

Rampa rota

CARLOS A. MUÉS

“Desde antes de esta pandemia que sufrimos solicité vía telefónica a quien creo es la encargada del edificio de calle Suipacha y San Martín esquina nor-este tuviera a bien reparar la vereda en la rampa de discapacitados por 4/5 baldosas rotas, por ser un peligro para los que caminamos por ese lugar diariamente, con más razón para el buen desplazamientos de las sillas de ruedas, cochecitos de bebé etc. Pese a las reiteradas promesas está como era entonces. Creo que es un acto de humanidad y caridad hacerlo, no es una inversión costosa pero tan necesaria. Espero mi justo pedido no caiga en saco roto. Agradezco a Uds. la publicación de estas líneas como siempre”.