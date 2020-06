https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Mónica Niel (*) La ética en los límites En China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometido a observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales.

Byung-Chul Han filósofo y ensayista surcoreano autor de “La sociedad del cansancio” en un artículo publicado en el diario español “El país” se pregunta por los motivos por los que Asia controla mejor la pandemia que Europa. Refiere que Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria que les viene de su tradición cultural (confucionismo) motivo por el cual son menos renuentes y más obedientes que en Europa y confían más en el Estado. En China, Corea o Japón la vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa y han apostado para enfrentarse al virus fuertemente por la vigilancia digital.

Se podría decir que las epidemias no las combaten sólo los biólogos y epidemiólogos, sino sobre todo los informáticos y los especialistas en macrodatos.

Un cambio de paradigma por el cual los apologistas de la vigilancia digital proclamarían que el big data salva vidas humanas.

La conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente. Apenas se habla ya de la protección de datos.

Todo esto redunda en un sistema de puntos que podría desde posibilitarte créditos baratos, hasta hacerte perder tu trabajo. Esta vigilancia social es posible porque se produce un irrestricto intercambio de datos entre los proveedores de Internet y de telefonía móvil a las autoridades. En su vocabulario no aparece el término “esfera privada”.

En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia. Hoy cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal.

A diferencia de Zizek que afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal, el autor no cree que nada de esto suceda sino que por el contrario China podrá vender su Estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia y teme como Giorgio Agamben que el Estado de excepción pase a ser la situación normal. Con lo cual el virus lograría lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo.

Es inevitable la referencia a la sociedad disciplinaria de Foucault así como al Gran Hermano de Orwell y nos obliga a pensar los límites éticos respecto a la necesidad indudable de la presencia del Estado.

En Argentina predomina el reconocimiento al beneficioso papel que está cumpliendo el accionar del Estado y la confianza en su conducción. Con buen criterio nuestro presidente se abstuvo de decretar el Estado de Sitio. Esto implica que se conserva el Estado de derecho con algunas restricciones inherentes a la necesaria prevención. Debemos en el mismo diferenciar el aislamiento social de la cuarentena obligatoria para aquéllos que están o podrían estar infectados.

Esto deben tenerlo claro las fuerzas de seguridad no tratando del mismo modo a un vecino que sale a cortar el pasto porque teme más al Dengue que al corona virus, que aquél que miente ex profeso sobre su condición o trata de eludir su responsabilidad social de cumplir con la cuarentena. También debemos estar advertidos cuando el temor hace que dejemos de ver a nuestro vecino como aquél al que le pasa lo mismo que a nosotros y pasemos a percibirlo como aquél que hay que vigilar y denunciar porque es el exponente del peligro que nos acecha. El delirio de vecindad es un cuadro típico en la paranoia, no expresión de solidaridad y responsabilidad social.

Por otra parte a los trabajadores/as de Salud Mental nos cabe la responsabilidad social de tener en el horizonte la Ley de Salud Mental más allá de algunas restricciones obligadas por el momento y de saber que la atención de la crisis no puede limitarse a los medios remotos o a la medicación o internación como únicas alternativas a esto. A veces hay que poner el cuerpo en situaciones en las que la asepsia no debe comandar.

(*) Psicoanalista