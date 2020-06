https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.06.2020 - Última actualización - 21:15

21:07

Filtrado. Amalia Granata solicitó una copia del expediente contra el fiscal Adrián Spelta. Los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tuvieron que buscar las palabras para exoplicarle los usos y costumbres al respecto.

Entretelones de la política provincial Cuidando las palabras Filtrado. Amalia Granata solicitó una copia del expediente contra el fiscal Adrián Spelta. Los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tuvieron que buscar las palabras para exoplicarle los usos y costumbres al respecto. Filtrado. Amalia Granata solicitó una copia del expediente contra el fiscal Adrián Spelta. Los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tuvieron que buscar las palabras para exoplicarle los usos y costumbres al respecto.

Los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa buscaron las palabras más cuidadosas para redactar una respuesta formal.

La diputada Amalia Granata (Somos Vida) les había pedido por escrito contar con una copia del expediente en el que la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación formuló una acusación contra el fiscal rosarino Adrián Spelta.

Se le indicó a la legisladora -que no forma parte de la comisión porque su bloque tiene solo dos integrantes- que los expedientes no pueden salir de allí. En rigor, esos documentos no circulan de la forma en que ella lo había solicitado, sino que lo habitual es que los diputados y senadores envíen a sus asesores para leerlos y tomar apuntes, con los medios que ellos consideren más cómodos.