https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.06.2020 - Última actualización - 8:41

8:39

El ex Racing llegaría al Barcelona Eto'o: "Lautaro lo está haciendo bien, pero hay que respetar a Luis Suárez"

El camerunés Samuel Eto'o, ex jugador del Barçelona y campañero de Lionel Messi, consideró que el uruguayo Luis Suárez es un "general" en el club catalán y que si el argentino Lautaro Martínez se incorpora al plantel tendrá que ganarse un lugar.

"Lautaro Martínez está muy bien y Barcelona tiene que reforzarse, pero Luis Suárez es un general y no hay que bajarle los galones". Y remarcó: "Lautaro tiene proyección, pero la gente tiene tendencia a olvidarse de la historia reciente y Luis ha escrito la historia reciente, no solo del Barça sino del fútbol. Eso hay que reconocérselo", señaló Eto'o, quien jugó entre 2004 y 2009 en Barcelona, marcando 130 goles en 199 partidos.

El camerunés, embajador del Mundial de Qatar y ex jugador de Real Madrid, Inter y Chelsea, explicó: "A mí me encanta Suárez. Está haciendo una historia con el Barcelona y es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición".

El ex delantero, que ganó dos Copas de África con Camerún señaló sobre el ex delantero de Racing: "Lautaro lo está haciendo muy bien, pero la gente tiene tendencia a olvidar la historia reciente. Luis dejó una huella en el Barçelona y hay que reconocerlo. Eso no quita que hay que traer nuevos jugadores, pero sin olvidar a los grandes".

Eto'o es el único jugador africano que jugó cuatro mundiales y ganó cuatro Liga de Campeones, dos con Barcelona, una con Real Madrid y la otra con el Inter hace una década, en el equipo que brillaban los argentinos Diego Milito, Walter Samuel y Esteban Cambiasso.

Con información de Télam