Detectan irregularidades en la cosecha de zanahoria

EL COVID-19 expuso falencias estructurales en la campaña de un cultivo muy instalado en la producción costera. Alerta en la zona por el caso positivo detectado en Cayastá.

Federico Aguer

faguer@ellitoral.com

Como es habitual a esta altura del año, se intensifica la cosecha de zanahorias en la zona costera. Y tal como ocurre cada temporada, bastó un control de rutina para detectar las irregularidades de siempre.

Actualmente, más de 500 trabajadores se desempeñan en estas tareas, un número que se duplicará en breve, ni bien se intensifiquen las tareas de recolección. Para ello se espera la llegada de trabajadores golondrina, lo que en el marco de esta pandemia, encendió luces de alarma.

“El disparador de esto fue la pandemia mundial. Desde el comienzo de la misma, desde el gremio y la obra social empezamos a trabajar cuando salió la determinación que la actividad rural no paraba, para acompañar a los trabajadores, teniendo en cuenta la prevención y el cuidado de la salud”, le dice a Campolitoral Hugo Perino, delegado interventor Santa Fe zona norte de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE).

De hecho, esta semana reanudaron los relevamientos en la localidad de Santa Rosa de Calchines, zona de producción de zanahoria. “Como veníamos advirtiendo, encontramos a trabajadores sin ropa de trabajo ni elementos de protección personal”, advirtió.

Perino destacó el apoyo del Ministerio de Trabajo de la Provincia. “En forma personal el mismo ministro puso a disposición los medios, organizó una reunión con la delegación de Santa Fe y el personal de higiene y seguridad. Dimos comienzo a la visita a donde teníamos conocimiento que se comenzaba la recolección de zanahoria, donde sabíamos que había más de medio millar de trabajadores, y donde suponíamos que carecían de los elementos necesarios para la protección de los mismos”.

El representante sindical admitió que relevaron una cantidad importante de trabajadores, y se constató que no se entregaban los elemerntos. A partir de ahora, se estará notificando a los representantes de la actividad para que “de forma inmediata empiecen a gestionar y darle obligatoriedad a esta actividad protegiendo la mano de obra”.

La situación no es nueva, pero se agrava con la llegada del coronavirus. “Al estar todos en una situación laboral irregular, no hay barbijos, no hay guantes, no hay ropa de trabajo, no hay ningún tipo de protección y eso lo vimos con gran preocupación”.

Reunión informativa. Trabajadores, gremialistas y empleadores acordaron posiciones para una estrategia que permita mejorar las condiciones laborales en el marco de la pandemia.

El impacto de la pandemia

Respecto del caso positivo registrado en Cayastá, mostró preocupación. “Estamos preocupados por el caso en Cayastá, pero creemos que tenemos que estar en el lugar donde están los trabajadores, y estamos viendo con alarma para nosotros y el Ministerio respecto a esta situación. La única forma de llevar adelante la protección es hacerlo mediante un trabajo conjunto a través de capacitación, controles, y prevención para ayudar a tantas familias, la mayoría, trabajadores de la zona”.



También aclaró que hicieron una una reunión para hacer saber el motivo de la visita a la zona y allí les manifestaron que van a llegar trabajadores de otros lugares (que ya tendrían designadas cabañas para vivir y un protocolo de salud para trabajar). En principio se habla de gente de Santiago del Estero y Mendoza, no de Chaco. “Pretendemos que se hagan los testeos, que se tomen las precauciones y recaudos para que el productor pueda levantar su cosecha de zanahoria y nosotros podamos tener a los trabajadores protegidos”, agregó.

Sin embargo, el trasfondo sigue siendo grave. “Se está muy cerca del trabajo esclavo: no hay guantes, no hay botas, hay muchas irregularidades. Y hay una realidad que sabíamos que era dura pero no tanto. Por eso apelamos a la buena voluntad y lealtad de los empleadores para que trabajen en que la gente no se enferme y que emplee en blanco al personal”.

Participaron del operativo junto al Coordinador de Salud y Seguridad en el Trabajo, Ing. Luis Vaschuk; Esteban Matihu y Fernando Benvenutti en representación de RENATRE; Sebastián Retamar y Hernan Henze, inspectores de Gregard; junto a los integrantes de la Delegación Provincial de UATRE Rafaela, Hugo Perino y Alejandra Flores.