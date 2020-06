El Dakar 2021 en Arabia Saudita se correrá entre el 3 y el 15 de enero

El Dakar 2021 se correrá entre el 3 y el 15 de enero, en Arabia Saudita, según lo confirmó este jueves el director de la prueba, David Castera, quien adelantó que esperan poder contar con el campeón español Carlos Sainz.

"Está todo previsto para correr el Dakar entre el 3 y el 15 de enero de 2021. A pesar de las dificultades que generó la pandemia de coronavirus, se podrá organizar correctamente la competencia", explicó el director de la tradicional carrera, en declaraciones que consignó la Agencia EFE.

El dirigente explicó que el nuevo Dakar tendrá un recorrido más "lento y técnico" y que contará con 11 etapas puntuables, en una categoría que volverá a Oriente Medio luego de haberse desarrollado en Africa y Sudamérica, con especial eje en la Argentina, que albergaba la salida y la llegada.

