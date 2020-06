Lifschitz vuelve a recorrer la provincia y el PJ arma espacios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex gobernador retomó las visitas por el interior. En plena pandemia, visitó varias instituciones del departamento San Justo. En tanto, senadores justicialistas buscan generar ámbitos de debate. Se reunieron -mediante videoconferencia- con intendentes y presidentes comunales.

“Queremos que Santa Fe no se detenga; es una provincia que tiene grandes posibilidades”, sentenció el ex mandatario, por redes sociales. Crédito: Twitter

Mientras algunos dirigentes y autoridades siguen recluidos en la comodidad de la virtualidad, otros decidieron volver al territorio. Se lo vio con barbijo, y al menos en las fotos oficiales que lo retrataron, respetando el distanciamiento social. Pero en plena pandemia, quien decidió empezar a “caminar la provincia” fue el ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. Es la primera recorrida después de que asumiera como diputado provincial. Invitado por el senador departamental, Rodrigo Borla, el lugar elegido fue San Justo. Las actividades y visitas fueron protagonizadas por el ex mandatario en su carácter de presidente de la Cámara Baja. Sin embargo, no puede soslayarse la proyección política del líder socialista: ser candidato a senador nacional el año que viene, y volver a intentar acceder a la gobernación, en 2023. En ese contexto debe inscribirse también la recorrida; la primera de un periplo que promete llegar a todos los rincones de la provincia.



Junto a Borla, Lifschitz visitó -y así lo hizo saber más tarde a través de las redes sociales- el Hospital de la ciudad, además del Centro de Día del Club de Leones y el Instituto del Profesorado Nro. 20. También, la ruta 61 hacia Soledad. “Todas obras de nuestra gestión; seguimos trabajando juntos por Santa Fe”, escribió el propio ex mandatario. “Queremos que Santa Fe no se detenga; es una provincia que tiene grandes posibilidades”, sentenció.



En el PJ



También en el Justicialismo comienza a percibirse cierto estado deliberativo. Ya hay algún germen de descontento entre intendentes que reclaman mayor grado de participación en la actual gestión provincial, y hasta algunos que azuzan con la posibilidad de estructurar un nuevo espacio político.



Pero esta semana, no fue menor la videoconferencia que mantuvieron senadores provinciales peronistas con diferentes representantes territoriales, también del PJ. La iniciativa fue de los seis referentes del NES (Nuevo Espacio Santafesino), que lidera el sanlorencino Armando Traferri; y la convocatoria logró reunir a casi cincuenta jefes municipales y comunales.



“La idea es empezar a salir del ostracismo y de la quietud”, dijo a El Litoral uno de los legisladores “conectados”, para intentar graficar la sensación de muchos referentes justicialistas. La situación tiene dos planos de análisis: el de la coyuntura y el político. El primero implica, sin dudas, la situación de emergencia sanitaria. “En la gestión de la pandemia, el gobierno (de Omar Perotti) tiene un diez -dice el mismo legislador-. Pero nos preocupa el escenario pos covid-19, donde la situación social y económica va a ser de tremenda complejidad y va a dejar marcas”. Y es allí donde ancla o se enlaza el segundo plano de análisis, el político. Porque los senadores explican que la intención de la charla con los intendentes es provocar un ámbito de discusión y debate que permita generar propuestas para atender ese escenario post pandemia, y a la vez, elevarlos al Poder Ejecutivo. Pero es en sí mismo -o pretende ser- ese accionar un llamado de atención a la Casa Gris. “Se trata de empezar a discutir un poco la política, de rearmarnos, de volver a juntarnos”, resumió el senador. “Todos somos oficialistas -aclaró-; no es que porque nos reunimos, estamos conspirando. Pero la pandemia fagocitó la gestión y nos terminó alejando. Por eso nos estamos juntando, rearmando -insistió-. Hace falta un espacio donde se generen esos debates porque hoy no los tenemos”. Ése es el planteo y reclamo directo a la Casa de Gobierno.