Jueves 11.06.2020

12:33

Vecinos reclamaban más seguridad Intentaron robar a una periodista de TN cuando cubría una manifestación

Una periodista que iba a cubrir una protesta de vecinos en reclamo de mayor seguridad sufrió un intento de asalto.



Se trata de Cecilia Insinga, de TN, quien intentaba llegar hasta el corte que realizaban vecinos de la localidad matancera de Villa Madero en la Autopista Riccheri a la altura de General Paz.



La movilera se trasladaba hacia la manifestación cuando fue abordada por una persona que intentó robarle, a escasos metros de la protesta en la que se reclamaba mayor seguridad ante el caso de un fumigador baleado.



"En el terraplén, una persona se me vino encima para querer robarme, me mostró un cuchillo. Yo salí corriendo. Por suerte, un camionero se dio cuenta, tocó bocina fuerte y la persona que me quiso robar se fue y yo pude resguardarme en el remis", relató Insinga.



Según contó la periodista, el delincuente no pudo cometer el robo y escapó.



El hecho ocurrió pasadas las 10:00, a unos 200 metros del corte de la Autopista Riccheri y ante la mirada de automovilistas y cerca del operativo de seguridad.

