Claudio Corvalán recordó la noche en Belo Horizonte... "Se nos pasó de todo por la cabeza, hasta que iban a decirnos pecho frío"

Claudio Corvalán se terminó quedando en Unión por mérito propio y consiguió llegar a ser considerado un jugador importante por lo que transmitía adentro de la cancha, tanto que hasta le dieron en algún momento —cuando fue suspendido Bottinelli— la cinta de capitán. En un instagram live con el colega Rodrigo Rosetti, habló de lo que se vivió con el acontecimiento más importante que tuvo Unión en los últimos tiempos: la clasificación en la Sudamericana eliminando nada menos que a un grande de Brasil como Atlético Mineiro.



“En Santa Fe se dio una noche impresionante, fue lindo por dónde se lo mire, sentía miedo, ansiedad, ganas de jugar. Se sentía todo cuando entramos a la cancha, el clima era espectacular, lo de la gente esa noche fue tremendo. Cuando vimos el sorteo y que le rival era Mineiro, dijimos: ¡sonamos! Pero en el momento de afrontar el partido, nos mentalizamos de tal manera que salimos a jugar un partido especial y nos salió bárbaro. Se vivió algo parecido a lo que habíamos disfrutado el año pasado con el clásico”, dijo el defensor rojiblanco.



Cuando en el final Mineiro tuvo la chance de descontar con el penal que atajó Moyano, dijo que “no sé qué palabra decirte o emplear, pero fue algo raro. Ibamos ganando 3 a 0, una diferencia espectacular, pero sentíamos que si íbamos 3 a 1 a Brasil era otra cosa. El penal que atajó Sebastián (por Moyano) se gritó como un gol. Tuvo una noche increíble, no sé si volverá a tener otra igual”, señaló Corvalán.



—¿Qué se dijo en el entretiempo en Brasil?

—Era muy complicado porque estaba difícil. En la cancha de Unión estaba todo lindo y quería entrar cualquiera. A los 20 minutos en Brasil, era tremendo. Se te pasa todo por la cabeza. Si perdíamos, nos iban a decir que éramos unos pecho frio, que no se nos podía escapar. Entraban por todos lados los brasileños, parecía otro equipo, era increíble, terminé soñando con Mineiro esa noche... Y contestando la pregunta, dijimos entre todos que teníamos que sacarla adelante, que defendamos, mantengamos esto y tratemos de hacer un gol, era lo que se nos pasaba por la cabeza y lo aguantamos hasta el final. Sufrimos mucho ese partido.



Respecto de las sensaciones, dijo que “como club, quedar afuera otra vez de la primera fase hubiese sido muy feo. Por la gente que fue, por lo que hicimos en el partido de ida, nos merecíamos clasificar. Puede pasar cualquier cosa de ahora en más, pero queríamos que la primera parte de la Copa pasara. Y lo logramos”, dijo Corvalán, agregando que “estábamos al tanto de que muchos se habían ido a Río y tenían 6 horas por la montaña desde Río de Janeiro hasta Belo Horizonte, nosotros le agradecemos mucho al hincha de Unión porque el aguante fue fenomenal, nunca nos reprocharon nada”.



En cuanto al desarrollo del torneo, dijo que “lo nuestro fue muy irregular, pero no sólo Unión, sino lo de muchos equipos. Fijáte que con Arsenal pasó lo mismo, por ahí perdió 3 o 4 partidos seguidos. Les pasó a varios”.



Respecto de la vuelta del fútbol, dijo que “nadie sabe nada y nadie tiene las cosas claras. Pero no sólo el fútbol, sino a nivel país. La incertidumbre es total, espero que se aclare un poco el panorama. Lo ideal sería que vuelva a jugarse con gente, que es lo que todos queremos. No tiene sentido sin gente y no tiene sentido que no podamos abrazarnos cuando hacemos un gol. Se pierde la esencia”.



Sobre la salida de Madelón, señaló que “fue una decisión de él, la respetamos aunque no la entendimos demasiado, no estábamos tan mal, capaz que ahora está arrepentido”.



En cuanto a su actuación en particular, dijo que “puedo jugar bien o mal, pero es lindo que la gente te salude, te reconozca, eso me hace muy bien. Siento que la gente me demuestra afecto y respaldo. Saben que me brindo entero en la cancha”.



Por último, recordó el momento en el que levantó la puntería en Arsenal y el por qué de su decisión de venir a Santa Fe. “Cuando llegué a Arsenal no estaba bien y cuando vino Rondina, me dijo que era el cuarto número 3. Me gané el puesto, fui titular y volví a sentirme importante, volví a sentirme jugador. A partir de ahí fue un quiebre, hice una gran carrera en Arsenal, tenía para elegir entre Unión y Belgrano, me decidí por Unión aún sabiendo que iba a ser suplente. Me daba tranquilidad. No me equivoqué, fue una gran decisión”, concluyó.