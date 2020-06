https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.06.2020 - Última actualización - 14:24

14:14

El ministro pidió seguir con los cuidados González García: "No debemos tirar por la borda todo lo hecho, la calle es un elemento peligroso"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró este jueves que "la calle es un elemento peligroso de contagio" debido a "la circulación viral", sobre todo en el área metropolitana, y pidió seguir con los cuidados para "no tirar por la borda" el esfuerzo hecho para evitar los efectos de la pandemia de coronavirus.

"Seguimos monitoreando lo que está pasando en todo el país, una situación es la del AMBA, donde se ha intensificado mucho la búsqueda, se han caído notablemente los contagios en los barrios vulnerables y se está haciendo una búsqueda casa por casa en distintos barrios", precisó el ministro en una entrevista simultánea con emisoras de Radio Nacional de 10 provincias.

González García adelantó que el próximo viernes, expertos y funcionarios viajarán a Río Negro para colaborar y asesorar a esa provincia, que aun mantiene un foco de contagio; y dijo sentir una especie de "sorpresa y desazón" por lo sucedido en la Ciudad de Buenos Aires cuando "vi tanta tanta gente que salió a correr en la calle sin cuidarse, lo que se ha visto da la sensación de una normalidad que no es cierta".

"Si es necesario vamos a volver a estadios anteriores, lo que vimos es que no se ha respetado ni la distancia, ni la cantidad de gente junta. Entiendo que pudo haber sido el primer día, como sucedió en otros países, pero hoy tenemos circulación viral en el AMBA y eso significa que la calle es un elemento peligroso donde se contagia".

González García contó que hay una evaluación diaria de la situación, y aclaró "tenemos capacidad operativa en el sistema, hay sólo 261 camas de terapia intensiva ocupadas".

"Para mí es maravilloso lo que se expandió y lo que mejoró el sistema de salud en estos más de 74 días, es impresionante. Lo que queremos evitar es que se masifique el contagio porque ningún sistema del mundo lo pudo tolerar y ahí empiezan a pasar cosas feas como decidir a quién se atiende y y estamos lejos de eso en la Argentina", opinó.

Asimismo, el ministro destacó el funcionamiento del programa DetectAr que "ha sido muy exitoso", aunque aseguró que "requiere mucha logística, porque muchas personas no pueden hacer el aislamiento en sus casas".

"Lo que hemos pasado con éxito son esos periodos duros que pasaron otros países, por eso no tiremos por la borda lo que hemos hecho", agregó.

Al ser consultado por el turismo interno de algunas provincias que no tiene casos recientes de contagios, Ginés dijo que "está perfecto, pero habría que ver en qué regiones, porque hay algunos sectores que tienen casos aún persistentes, pero estamos trabajando con todas las provincias" y destacó el trabajo en conjunto entre todas las áreas.

"Trabajamos con Migraciones, el Ministerio del Interior y con los gobernadores, sabemos que el tránsito interjurisdiccional puede ser el que lleve el virus, pero sobre todo con los países limítrofes, y más que con Chile, y donde hay que ser extremadamente cuidadoso es con Brasil", explicó.

Sobre el tema del retorno a las clases presenciales, González García señaló que "la recomendación es que no haya circulación comunitaria", porque si bien "no hay peligro para los chicos, ellos juegan juntos y distribuyen el virus, por eso si hay circulación viral es complicado".

"Hay algunas escuelas que no tiene sentido que no estén funcionando, como las escuelas rurales, que no tienen acceso a internet o tecnologías, y con precauciones deberían empezar, si no, se profundizan las diferencias", dijo.

De la entrevista participaron LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, LRA 53 Radio Nacional San Martín de Los Andes, LRA 22 Radio Nacional Jujuy, LRA 26 Radio Nacional Resistencia, LRA 30 Radio Nacional Bariloche, LRA 5 Radio Nacional Rosario, LV 8 Radio Libertador, Mendoza, LRA 10 Radio Nacional Ushuaia; LRA 19 Radio Nacional Puerto Iguazú, LRA 11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia, LV 19 Radio Malargüe y LRA 7 Radio Nacional Córdoba.

Con información de Télam.