https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.06.2020 - Última actualización - 17:07

17:03

"Es que los periodistas son una mierda", apuntó Gasalla Antonio Gasalla desmintió su retiro y le apuntó con todo a los periodistas

Días atrás, según contaron en Confrontados (El Nueve), Antonio Gasalla (79) habría tomado la decisión de terminar su carrera artística, luego de una última gira despedida en teatro.

Sin dudas, fue una versión que generó mucha repercusión, tratándose de una figura de semejante prestigio, con más de 50 años de trayectoria cosechando grandes éxitos en cine, teatro y televisión

Sin embargo, Gasalla desmintió su retiro. En diálogo con La Capital de Rosario, aseguró que "no tiene una decisión tomada" y vinculó su decisión al avance o retroceso de la pandemia de coronavirus. "Yo no soy el único, no hay nadie trabajando", dijo el actor en la entrevista, que el periodista definió como "tensa".

"¿Adónde querés que vaya a trabajar? Los teatros están todos cerrados con llave, parece una heladera un teatro. Venite a la Capital (por Buenos Aires) y dale una miradita a la calle Corrientes. Además, imaginate ir a las provincias. Uno no sabe si la gente en las provincias está pasando exactamente lo mismo que en la Capital y si yo digo 'mañana voy al teatro' ¿y van a ir al teatro? Yo qué sé", se preguntó Gasalla.

Luego, le apuntó directamente a los periodistas y a aquellos que difundieron la noticia de su supuesto retiro: "Vos sabés cómo es el periodismo: son todos unos soretes. Y como me vieron caminando por la calle Corrientes ayer y dijeron 'seguro que quiere ir a un teatro', ¿qué teatro? (risas)". Y sumó: "Es que los periodistas son una mierda".

En otra parte de la entrevista, Gasalla aseguró que le "están ofreciendo cosas al día de hoy", pero luego se preguntó: "¿Vos creés que con la falta de trabajo de la cantidad de gente que tiene un lugar para vender, ya sea una juguetería, una perfumería, los peluqueros que no pueden cortar el pelo, entonces no hay una situación agradable para sacar 300 pesos y pagar una entrada?".

En el verano, Gasalla había tenido que levantar antes de tiempo la obra que realizaba junto a Marcelo Polino en la ciudad de Mar del Plata por razones de salud. Y a mediados del mes de mayo último, el humorista debió interrumpir la cuarentena​ obligatoria establecida para evitar la propagación de coronavirus porque tuvo que ir a atenderse al sanatorio Otamendi a causa de dolores abdominales que exigieron hacerle una serie de estudios médicos.