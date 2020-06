https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pablo Ledesma evocó su pelea con Orión En Boca y disparó "Muchos creían que los del entorno de Riquelme estábamos contaminados" El ex futbolista “xeneize”, que también jugó En Colón, es amigo de Juan Román. El actual mediocampista de Alvarado de Mar del Plata recordó su cruce con el ex arquero, y además apuntó a la anterior dirigencia y al periodismo.

Pablo Ledesma, actual jugador de Alvarado de Mar del Plata En la Primera Nacional, repasó su historia con Boca y desempolvó su pelea con Agustín Orión. Además, se refirió al destrato que sufrieron los jugadores que formaban parte del entorno de Juan Román Riquelme por parte del periodismo y la anterior dirigencia comandada por Daniel Angelici.

“Había salido información del vestuario que me involucraba. Creo que las cosas quedaron claras, ustedes lo saben. Saben quién es quién. En el club saben quién es Ledesma. Esa situación no me sacó del club, me sacó la gente que estuvo En ese momento. Lógicamente no me arrepiento de nada”, manifestó el cordobés de 36 años En “Boca Pasión Total”.

El mediocampista surgido En la cantera xeneize había insinuado públicamente que esa información a la que hizo referencia salía del vestuario por culpa de Orión, con el que se habría tomado a golpes de puño. “En ese momento parecía que cierta parte del periodismo y de la gente que había En ese momento pensaban que todos los que girábamos En torno a Román estábamos contaminados”, añadió además.

También comentó: “Nosotros hemos demostrado dentro de la cancha que queríamos al club. Eso no lo van a poder cambiar, quedó claro. Nuestra obligación era jugar En Boca y hacerlo de la mejor manera. Nos hemos entregado al máximo siempre”.

Y sobre la faceta como dirigente de Riquelme, con quien mantiene la misma relación de amistad desde el día En que le abrió las puertas, opinó: “Los que lo conocíamos sabíamos que iba a seguir ligado al fútbol y a la vida de Boca. Creo que está donde tiene que estar y donde merece. Va a hacer las cosas bien por el club sin ningún otro interés”.

En cuanto a su pasado En la entidad azul y oro, expresó: “A medida que pasa el tiempo le doy más importancia a lo que viví. Cuando lo vivía tenía cierta juventud y no era consciente de lo importante que era. Parecía normal y natural. Cada día me siento más privilegiado de haber sido parte de un club exitoso y ser contemporáneo a camadas de jugadores irrepetibles”.

Cerró hablando de Carlos Bianchi: “La confianza que me transmitía, que me hizo sentir que el del 2004 contra River no era un partido importante, que lo jugara como un entrenamiento, que no tenía responsabilidades ni obligaciones de nada, que si tenía que tirar un caño lo hiciera. Había una gran tensión, se jugaban cosas importantes pero yo no lo viví de esa manera por él”.