La reina Isabel debuta en el uso de las videollamadas grupales

La capacidad de reacción de Isabel II para adaptarse a nuevas circunstancias nunca ha estado en duda, pero el pasado mes de marzo lo dejó más claro todavía cuando recibió un curso acelerado sobre cómo realizar videollamadas y utilizar tablets. La pandemia acababa de azotar Europa y las medidas de confinamiento y las recomendaciones médicas dejaron más que claro que la edad de la monarca de Reino Unido –94 años– supone más que un riesgo para su salud en el caso de entrar en contacto con el virus.

Parece que los cursos han dado sus frutos. Aunque ha habido rumores de videollamadas privadas con sus familiares (y seguro que en su cumpleaños y en el de Felipe pudo ver a todos sus seres queridos de forma telemática) ha sido ahora cuando la casa real británica ha compartido imágenes de la primera videollamada pública de Isabel II.

Durante la llamada, en la que le acompaña su hija la princesa Ana de Inglaterra, ambas royals charlan con diferentes personas que forman parte de la organización carers.org. La beneficencia tiene como objetivo principal apoyar a todos aquellos que son cuidadores de algún familiar o persona cercana que tiene algún tipo de enfermedad o necesidad especial. La gran mayoría de estas personas no reciben ninguna remuneración por hacer un trabajo que a menudo conlleva un gran sacrificio; muchos de los cuidadores se ven obligados a dejar sus trabajos para encargarse de las personas de su entorno que lo necesitan y pueden caer en situaciones de pobreza o necesidad. Carers.org les da un altavoz y ejerce presión política para que los cuidadores reciban el reconocimiento y el amparo que se merecen.

La conversación ha tenido lugar con motivo de la semana de los cuidadores en Reino Unido y en ella varios de ellos han contado sus experiencias personales a las royals. “He sido cuidadora de forma oficial realmente desde que tenía ocho años. Pero no me di cuenta de ello hasta que tuve 11 o 12. A cualquier cuidador le lleva un tiempo llegar a reconocer que lo es”, confiesa una de las mujeres que aparecen en el vídeo. “Psiquiatra, enfermera, socióloga: te pones esos tres sombreros a la vez y después puedes perder el sentido de ti mismo también”, denuncia otra de ellas.

To mark #CarersWeek2020, The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @CarersTrust to find out more about the challenges they face. pic.twitter.com/ieMyPWlNeV