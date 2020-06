https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 11.06.2020

17:25

Se fueron 10 jugadores

Israel Damonte: "Yo no eché a nadie"

Se despegó.Damonte aseguró que los 10 jugadores que dejaron Huracán no fue por decisión suya solamente, sino en conjunto con la dirigencia. Crédito: Gentileza

El entrenador de Huracán, Israel Damonte, Se refirió este miércoles por primera vez al conflicto que desencadenó la salida de diez jugadores y afirmó que no “echó a nadie”, y que la decisión en conjunto con la dirigencia fue “de no renovar los contratos”. El DT, que lleva seis meses en su nueva función, aclaró que “no fueron decisiones fáciles”, pero remarcó que Se pusieron “muchas cosas en la balanza”, más allá del reclamo que iniciaron los jugadores a través de Futbolistas Argentinos Agremiados. Damonte quiso evitar entrar en polémicas con respecto a las declaraciones de los jugadores que no seguirán en el club, ya que “le hace mal al club”, y resaltó que su “responsabilidad es poner” a Huracán por delante de lo “sentimental”: “Se puso todo en la balanza y a partir de ahí Se tomaron las decisiones en conjunto con la dirigencia. Las cosas están claras y eso es lo importante. Hablé con la mayoría, me hubiese gustado hacerlo en persona pero Se dio de esta manera”, manifestó Damonte en una conferencia virtual que superó las dos horas de duración. Los jugadores que iniciaron el reclamo salarial y no continuarán en el club son: Carlos Araujo, Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Mauro Bogado, Adrián Calello, Joaquín Arzura, Rodrigo Gómez, Javier Mendoza y Juan Ignacio Vieyra. El arquero paraguayo Antony Silva tenía contrato hasta después del 30 de junio, pero tampoco seguirá y está negociando su salida. En el extenso grupo de los que terminan su contrato el martes 30 del corriente, no obstante, está la intención de renovar con Mariano Bareiro y Martín Ojeda, quienes pertenecen a Racing. Con estas bajas, el plantel quedó conformado por “14 o 15 jugadores” y la mayoría “son jóvenes” que promovió el propio Damonte en este corto plazo, por lo que admitió que vendrá “una etapa difícil” pero que la intención es sumar “cinco o seis refuerzos”. “Cinco o seis jugadores vamos a tener que traer. Ya pasé nombres y con otros hablé. Necesitamos referentes y jugadores grandes que traten de ayudar y que empujen a los chicos”, señaló el DT. En esta línea, el entrenador admitió que “de kamikaze” llamó a Marcelo Barovero y sondeó a Luis “Lucho” González, quienes pasaron por el “Globo”, aunque reconoció que Huracán “no está en condiciones” de pagar un salario como los del exterior. A su vez, el DT reconoció que también pretende repatriar al defensor Paolo Goltz, pero admitió que será difícil por su actual compromiso con Gimnasia. En cuanto a nombres en carpeta, Damonte dijo que no habló con Patricio Toranzo, quien había manifestado su intención de volver, y confirmó que en esa lista están el arquero de Banfield, Facundo Cambeses, y el volante Iván Rossi, quien quedará libre de River y fue compañero suyo en el club como jugador. De cara al futuro, Damonte aceptó que Huracán deberá vender algún jugador y adelantó que los más sondeados son los defensores Saúl Salcedo y Lucas Merolla, además del delantero Norberto Briasco. El joven entrenador aprovechó el largo receso para interiorizarse en la historia de Huracán y en referencia al histórico equipo de César Luis Menotti que salió campeón en 1973, Se ilusionó con la posibilidad de encontrar “un Houseman o un Brindisi”: “‘Huracán económicamente no puede ir a comprar. Ahora es un momento para apostar a lo que tenemos. ¿Quién dice que no podemos tener un René Houseman o un Miguel Brindisi? En ese Huracán del ’73 jugaron chicos y, por ejemplo, Alfio Basile tenía 28 años. Necesitamos jugadores que acomoden esa estructura”, ejemplificó. “Quiero jugadores que tengan ganas de venir a Huracán. Ahora hasta los hinchas me mandan videos. Uno me puso “Isra: Ignacio Scocco queda libre”, contó, entre risas. “Sería fácil pedir que traigan 15 jugadores, pero no quiero quedarme con eso. Quiero armar un equipo que en dos o tres años pueda salir campeón con jugadores del club”, deseó. “Sueño con quedar en la historia de Huracán y ganar un título, pero primero quiero demostrar que estoy a la altura del club”, cerró Israel Damonte. “Argentina está en un momento que puede aprovechar para salir mejor parado. Es momento para apostar a los jóvenes, como pasó con José Pekerman en la Selección. Se viene algo nuevo en el fútbol. Todos los clubes van a tener que apostar a los jóvenes porque no será fácil competir con los países que tienen dólares”. Israel Damonte Director técnico de Huracán Independiente cumplió con los 11 contratos más altos Independiente cumplió lo acordado con los 11 jugadores de contrato más alto al depositar en las respectivas cuentas bancarias lo reclamado por un total cercano a los 100 millones de pesos, con lo que saldó esos haberes hasta el 31 de marzo pasado. La dirigencia abonó en la fecha pactada (10 de junio) “lo reclamado por 11 jugadores, y los comprobantes fueron enviados al gremio (Futbolistas Argentinos Agremiados) para que le comunicara a los profesionales que a partir de este jueves tienen el dinero a su disposición”, aseguró fuente de la directiva del “Rojo”. Los futbolistas en cuestión son Silvio Romero, Alexander Barboza, Pablo Hernández, Leandro Fernández, Andrés Roa, Braian Romero, Carlos Benavídez, Lucas Romero, Jonathan Menéndez, Cristian Chávez y Juan Sánchez Miño. Mientras que el arquero uruguayo Martín Campaña ya había recibido su pago el martes de la semana pasada. En consecuencia, el único que quedó en conflicto es el defensor uruguayo Gastón Silva, que dos semanas atrás Se declaró en libertad de acción por la falta de pago en una fecha establecida con anterioridad. En tanto, para negociar la renovación del contrato del santafesino Leandro Fernández, que vence el 30 de junio, “Burru” está gestionando con su representante, Christian Bragarnik, una mejora en su salario y extender el vínculo hasta junio de 2021. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

