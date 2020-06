https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 11.06.2020

Acuerdo con la dirigencia del "Lobo" Lucas Barrios seguirá en Gimnasia y Esgrima La Plata El delantero anunció su continuidad hasta junio del año que viene y comparó a Klopp con Maradona: “Es muy cercano al jugador, como Diego”, dijo sobre el DT alemán.

El delantero argentino nacionalizado paraguayo, Lucas Barrios, confirmó que continuará la próxima temporada en Gimnasia y Esgrima La Plata hasta junio de 2021. “Estoy muy contento de seguir en Gimnasia, no me quería ir lesionado y me pude adaptar a las necesidades del club para poder continuar”, dijo Barrios a radio Club Octubre 947 de Buenos Aires.

Barrios arribó a Gimnasia en enero pasado y firmó por un año y medio, con opción de rescisión del contrato el 30 de este mes, de la que el jugador desechó al no enviar la respectiva carta documento al club.

“Las ganas de volver son muchas, es un poco difícil entrenar solo, ya son tres meses así, pero estamos siempre acompañados por el cuerpo técnico de Gimnasia”, expresó el mundialista con Paraguay en Sudáfrica 2010, bajo la dirección técnica del argentino Gerardo Martino.

Sobre la anulación de descensos Barrios consideró: “La sensación es que a nosotros nos hubiese gustado quedarnos en Primera terminando el campeonato porque creíamos que podíamos llegar al objetivo” aunque admitió que se quedaron “contentos igual” con la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino.

Por último hizo un paralelismo entre Diego Maradona, entrenador de Gimnasia; con el alemán Jürgen Klopp, su director técnico en su paso por Borussia Dortmund: “Con Klopp me sentí muy a gusto, es muy cercano al jugador, como Diego”, y refirió que “los dos tienen el mismo parecer”.

“Cuando llegué Jürgen fue como un padre, me ayudó, lo comparo con Diego porque él también es muy cercano con todo el grupo”, analizó Barrios respecto al actual entrenador de Liverpool. “Klopp me llevó a Alemania y voy a estar siempre agradecido, porque haber jugado allí fue muy importante para mí”, concluyó.

“Gata” Fernández calificó a Estudiantes como su “lugar en el mundo”

La “Gata” Gastón Fernández, luego de confirmar su punto final a la etapa de jugador de fútbol tras una pandemia que lo ayudó a tomar la decisión más allá de sus deseos de hacerlo en una cancha y con la camiseta de Estudiantes, algo que sólo ocurrirá en un partido despedida, aseguró que el club platense fue su “lugar en el mundo”.

Más allá de su rica trayectoria, el paso por Estudiantes lo marcó para siempre, porque se “enamoró” del club, de su gente, y por eso lo definió en más de una oportunidad como su “lugar en el mundo”.

En el “Pincha” Fernández tuvo cuatro etapas: la primera fue en la temporada 2008/2009, donde compartió momentos con Roberto Sensini, Leonardo Astrada y Alejandro Sabella como entrenadores. Allí mantuvo una relación de “padre e hijo” con Sabella y se consagró campeón de la Copa Libertadores 2009, marcando el gol del empate en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, ante Cruzeiro.

Luego se fue a México, se quedó con las ganas de jugar el Mundial de Clubes ante Barcelona y regresó en 2010, donde fue una pieza fundamental en la obtención del Apertura de ese año, otra vez con Sabella al mando del equipo.

El tercer ciclo en el club fue más breve, en la temporada 2015/2016 y tras un año entre Chile y Brasil, regresó a Estudiantes para siempre en 2017, donde mostró una gran identificación con Gabriel Milito como técnico.

Pero ahora no pudo jugar en el debut de su ex compañero de equipo como técnico, Leandro Desábato, y ocupó un lugar en el banco el 9 de marzo, que fue, inimaginadamente por entonces, la última vez que se vistió como jugador profesional con la camiseta “albirroja”.